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高雄本土登革熱新增6例 這5個區要注意

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄市今新增6例本土登革熱病例，防疫人員進行疫調工作。圖／高市衛生局提供
高雄市今新增6例本土登革熱病例，防疫人員進行疫調工作。圖／高市衛生局提供

高雄市今日新增登革熱本土個案6例，累計達75例，鳳山、苓雅、岡山區各1例，小港區2例、左營區1例，發病期間介於8月14日至8月19日，檢驗結果均為PCR陽性，經疫調鳳山個案發病前具台南市活動史、苓雅區及岡山區感染源尚待釐清。

高市衛生局表示，小港區順苓里及青雲宮市集周邊社區今天分別新增2例及1例確診個案，近期經常出現間歇性降雨，易產生容器積水，加上溫熱潮濕的天氣，正是加速病媒蚊孳生的環境，呼籲民眾維持住家室內外環境清除積水及做好孳生源清除工作，降低社區病媒蚊密度。

衛生局表示，統計近期防疫團隊於個案居住地社區周圍進行病媒蚊密度調查，共查獲101個積水容器，其中17個已孳生病媒蚊，平均陽性率16.8 %，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，可處最高1萬5000元罰鍰。

衛生局提醒，近2周內有登革熱流行疫區活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速前往高雄市550家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫。

高雄市今新增6例本土登革熱病例，防疫人員進行疫調工作。圖／高市衛生局提供
高雄市今新增6例本土登革熱病例，防疫人員進行疫調工作。圖／高市衛生局提供

衛生局 病媒蚊 登革熱

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