高雄持續汰換電動公車 邁向2050淨零排放目標
高雄市長陳其邁今天出席「高雄公車綠能新躍進-行駛2500萬公里」記者會，見證高雄市客運業者宣示達成市區公車2030年全電動目標，並邁向2050淨零排放。
陳其邁出席表示，港都客運電動公車里程數達2500萬公里，擁有電動公車比例高；感謝客運業者及所有駕駛長的努力，讓大家看見低碳公共運具優點。
陳其邁指出，高雄率先透過MenGO平台導入碳足跡統計，減碳達標可回饋折抵月票金額，鼓勵民眾使用公共運輸。並持續健全公共運輸路網，包括捷運路網及電動公車普及化等。
交通部長王國材說，港都客運電動公車里程數達2500萬公里，代表電動公車技術已有一定成熟度。交通部將持續鼓勵國內車輛製造業者打造高品質、低污染及國產化的車輛，目標在2030年將公車全面電動化。
港都客運董事長賴文泰表示，在服務升級及行人安全上，港都客運率先全國導入「全支付車隊」、「AI盲區偵測」。也將與市府一起努力，持續汰換電動公車。
交通局表示，為鼓勵民眾多使用通勤月票，高雄率先加碼回饋，持通勤月票搭乘公共運輸，MenGO系統會主動計算減碳量，如每年累計減碳量達標6噸，將獲得免費1個月月票優惠。
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