持高雄通勤月票只要399元 達標這事再贈1個月月票

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聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
交通部長王國材、市長陳其邁今(21)日出席「高雄公車Go Green綠能新躍進，行駛2500萬公里」記者會。讀者提供
交通部長王國材、市長陳其邁今(21)日出席「高雄公車Go Green綠能新躍進，行駛2500萬公里」記者會。讀者提供

交通部長王國材、市長陳其邁今(21)日出席「高雄公車Go Green綠能新躍進，行駛2500萬公里」記者會，見證高雄市7家客運業者宣示未來將朝「市區公車2030年全電動」目標邁進，高市府並釋出利多，民眾若持通勤月票搭乘公共運輸，每年累計減碳量達標6噸，將獲得免費1個月月票優惠。

陳其邁指出，為達成「2050淨零排放」目標，高雄市提出多元化永續政策，包含鼓勵客運業者購買電動公車、今年更加碼高雄市公車業者1.9億元補貼，改善司機待遇。

王國材指出，高雄市除電動公車比例是六都第一，港更率先全國推出399元月票，交通部的目標是在2030年將公車全面電動化。他並稱讚港都客運電動公車里程數達2,500萬公里，代表電動公車技術已有一定成熟度。

高市交通局表示，為鼓勵民眾多使用通勤月票，高雄率先加碼回饋，民眾持通勤月票搭乘公共運輸，MenGO系統會主動計算減碳量，如每年累計減碳量達標6噸，將獲得免費1個月月票優惠。相關訊息及TPASS月票販售通路可於交通局臉書「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」及MeNGo APP、官網(https://men-go.tw/)或交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)。

高雄市電動公車比例是六都第一。吳慧芬攝
高雄市電動公車比例是六都第一。吳慧芬攝

公車 高雄市 減碳

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