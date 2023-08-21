持高雄通勤月票只要399元 達標這事再贈1個月月票

交通部長王國材、市長陳其邁今(21)日出席「高雄公車Go Green綠能新躍進，行駛2500萬公里」記者會，見證高雄市7家客運業者宣示未來將朝「市區公車2030年全電動」目標邁進，高市府並釋出利多，民眾若持通勤月票搭乘公共運輸，每年累計減碳量達標6噸，將獲得免費1個月月票優惠。

陳其邁指出，為達成「2050淨零排放」目標，高雄市提出多元化永續政策，包含鼓勵客運業者購買電動公車、今年更加碼高雄市公車業者1.9億元補貼，改善司機待遇。

王國材指出，高雄市除電動公車比例是六都第一，港更率先全國推出399元月票，交通部的目標是在2030年將公車全面電動化。他並稱讚港都客運電動公車里程數達2,500萬公里，代表電動公車技術已有一定成熟度。