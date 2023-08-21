高雄凱旋夜市紛爭 陳其邁：不能犧牲攤商權益

高雄凱旋夜市經營權糾紛波及攤商，電力還一度遭到切斷，影響營業。市長陳其邁今天表示，希望業者好好協商，若違反相關條例規定，一定重罰，不能因業者之間紛爭，犧牲攤商權益。

負責管理凱旋夜市的元凱資產公司股東之間糾紛不斷，近日夜市地點有部分電力一度遭切斷，影響攤商營運。市府經發局此前強調，要求以攤商權益為優先，務必在兼顧雙方權益下，合法、和平解決內部經營權爭議。

陳其邁今天下午出席活動接受媒體聯訪表示，有特別注意到這件事，已要求要立刻改善。攤商的權益是最優先考量，希望業者坐下來好好協商，如違反相關條例規定，一定予以重罰，不能因業者之間紛爭，犧牲攤商權益。

路權團體「行人零死亡推動聯盟」昨天下午舉行「還路於民大遊行」。陳其邁表示，提升行人交通安全，市府除逐年增加預算，擴大規劃行人專用時相到交通流量較大的路口，提高三色燈號比例，也規劃減速標線、號誌等加以改善。

陳其邁並指，最重要是讓大眾運輸路網普及，除捷運建設繼續推動，電動公車普及化也很重要。另外道安會報也增加2席學生代表，將學生意見納入決策，提醒市府進行提升行人交通安全規畫參考。