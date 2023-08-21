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南迴海岸爆紅「巨手」今開幕 縣府提醒有件事不能做

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
加拿大藝術家Dave Hind在台東端入口處創作「巨手」裝置藝術，今早舉辦開幕式。圖／縣府提供
加拿大藝術家Dave Hind在台東端入口處創作「巨手」裝置藝術，今早舉辦開幕式。圖／縣府提供

屏東台東之間的阿塱壹古道成熱門路線，為延長遊客停留時間，台東縣府邀請加拿大藝術家Dave Hind在台東端入口處創作「巨手」裝置藝術作品，今早舉辦開幕式。縣府表示，盼透過藝術創作吸引民眾目光，走進部落、探索排灣族人文內涵，為尊重及愛護作品，遊客欣賞或拍照時不要攀附作品。

阿塱壹北端入口位在達仁鄉南田村，南端是屏東旭海。Dave Hind創作的「巨手」位在古道北端入口處，另位排灣族藝術家拉夫拉斯·馬帝靈創作「山海之間」，作品放置在阿塱壹台東入口端。

今天上午，臺坂部落青年帶來傳統歌謠，南田部落課輔班小朋友也受邀演出，部落祭司帶領族人及現場來賓祈福，盼往返阿塱壹古道的遊客平安。

副縣長王志輝主持開幕式，他指出，為提供遊客安全環境，縣府改善阿塱壹古道台東端前600公尺路徑及景觀，此路段不用申請入山，可輕鬆體驗「微古道」的壯闊與美麗。

縣府表示，Dave Hind來台東駐村創作，作品是在他與族人及刺青師討論後誕生，手紋象徵台灣豐沛富饒的人文與自然能量，這件作品在創作期間就非常受關注，不少人在社群網站分享照片，尚未開幕就成熱門打卡景點。此外，南田社區發展協會也推出「阿塱壹古道部落遊程」，可上南田社區發展協會臉書預約。

排灣族藝術家拉夫拉斯·馬帝靈的作品「山海之間」，位在阿塱壹台東入口端。圖／縣府提供
排灣族藝術家拉夫拉斯·馬帝靈的作品「山海之間」，位在阿塱壹台東入口端。圖／縣府提供
臺坂部落青年帶來傳統歌謠，活動拉開序幕。圖／縣府提供
臺坂部落青年帶來傳統歌謠，活動拉開序幕。圖／縣府提供
加拿大藝術家Dave Hind在台東端入口處創作「巨手」裝置藝術，手紋象徵台灣豐沛富饒的人文與自然能量。圖／縣府提供
加拿大藝術家Dave Hind在台東端入口處創作「巨手」裝置藝術，手紋象徵台灣豐沛富饒的人文與自然能量。圖／縣府提供

台東 屏東 藝術家

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