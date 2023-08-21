高雄捐血送龍蝦 捐500送2隻 限量200隻送完為止

連日下雨血庫庫存拉警報。高雄捐血中心本月27日（周日）破天荒舉辦「捐血送龍蝦」活動，民眾捐血250C.C即送一隻市價300元的龍蝦，捐500C.C送2隻，限量200隻送完為止。

高雄捐血中心表示，高雄上周連日下雨，連帶影響民眾外出捐血意願，中心內A、B、O三種血型，不足應有7天安全存量，僅AB型勉強達標，民間緣居建設發揮愛心，捐贈200隻馬達加斯加龍蝦。

高雄捐血中心表示，「捐血送龍蝦」將在27日上午9點於小港區中山國中舉行，當天活動到傍晚5點半，200隻龍蝦為限量，送完為止，其餘捐血人可獲贈襪子、野餐墊等生活用品。