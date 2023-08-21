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高雄國際街舞賽決賽名單出爐 23組9/2角逐冠軍

中央社／ 高雄21日電

高雄市青年局主辦「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」決賽名單出爐，共有23組隊伍，將於9月2日在高雄流行音樂中心海音館角逐冠軍，今年排舞賽成人組冠軍獎金高達18萬元。

青年局發布新聞稿指出，決賽當天除了精彩賽事外，還有「國際級街舞團體—築夢者」及超人氣意見領袖（KOL）許凱皓擔任表演嘉賓，與來自全台各地及海外的舞林高手一起尬舞嗨翻海音館。

青年局表示，今年排舞賽總報名組數為57組，評審第一階段篩選後，共計23組進入決賽。今年的參賽隊伍各個都來頭不小，去年學生組冠軍、高雄隊伍「萌世代」已連續3年晉級決賽。

「萌世代」表示，很開心今年再次入圍決賽，也感謝青年局支持熱愛街舞的年輕人，已經迫不及待想站上海音館的舞台了。

另外，還有今年首次參加即入圍決賽，來自香港的舞團「Hongkongers」表示，期待當天與不同國家的高手切磋交流。

青年局長張以理表示，「雄爭舞鬥」已舉行3屆，青年局號召青年以競賽方交流，展露活力，希望青年學子可以勇敢追夢、展現自我。也期許藉由街舞運動可以擴展街頭藝術多元性的在地發展，同時與國際街舞發展潮流同步，培植年輕選手實力。

青年局指出，這屆「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」賽事總獎金高達45萬， 排舞賽成人組冠軍獎項為歷年最高，有新台幣18萬元；今年也為了響應2024巴黎奧運將霹靂舞納入賽事，首次新增「Breaking Battle」項目，目前仍陸續報名中。

青年局邀請到來自波蘭及白俄羅斯的選手與高雄青年同場競技，歡迎全國街舞高手踴躍參與，爭取高額獎金。更多訊息可上活動專頁（https://fb.me/e/T2uSx8KP）查詢。

青年 街舞 巴黎奧運

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