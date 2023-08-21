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高雄大港閱冰湧3萬人潮 鹹酥雞、奶茶接力登場

中央社／ 高雄21日電
高雄市政府舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，19、20日2天吸引逾3萬人次湧入。（高雄市觀光局提供） 中央社
高雄市政府舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，19、20日2天吸引逾3萬人次湧入。（高雄市觀光局提供） 中央社

高市府舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，19、20日2天吸引逾3萬人次湧入，不僅參展店家業績成長，也帶動鄰近店家商機。觀光局預告，未來2週將接力舉辦鹹酥雞奶茶節活動。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，「大港閱冰」冰品市集嘉年華19、20日舉行，共吸引超過3萬人次湧入哈瑪星地區，盛況空前。

觀光局長高閔琳表示，2023大港閱冰封街辦理，共超過45家特色冰品與餐車店家吸引廣大人潮；參展冰店店家業績成長3到5成不等，鄰近的在地店家平均業績也成長約3成以上，鼓山魚市場也湧現大量遊客。

觀光局表示，專業評審團也選出「最佳創意」、「最佳造型」、「最佳傳統」、「最佳風味」、「超級人氣推推獎」等店家，包括「枝仔冰城」、「秀珠冰菓室」、「空氣分子」、「貝力岡法式冰淇淋」等，將提供給遊客作為冰品口袋名單。

此外，接下來8月26日、27日將在高雄大遠百追夢廣場舉行「高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」；9月2日、3日則舉辦「高雄奶茶節」，在鹽埕埔捷運站2、3號出口封街辦理。

觀光局補充，高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華將有30家台式鹹酥雞及11家異國炸物集結開賣，並有啤酒、可樂、奶茶、手搖泡沫等各式飲料店家，總數逾50家業者參加。高雄奶茶節活動則有40家奶茶品牌及逾20家美食餐車參加。

觀光局 奶茶 鹹酥雞 小吃

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