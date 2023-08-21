高雄站西路永久路型完工通車 警方指揮疏導及提醒

原預定今天上午通車的「高雄車站站西路永久路型切換工程」，提前於昨天晚上11時開放站西路通行。避免用路人不習慣路型改變，警方今天起，將每天在九如與博愛路口指揮疏導車輛及提醒。

原預定今天上午6時通車的「高雄車站站西路永久路型切換工程」提前於昨天晚上11時開放站西路通行。市長陳其邁昨天傍晚也抵達工區慰勞施工人員。

交通局長張淑娟說，站西路通車後的永久路型與過去稍有不同，市府已加派義交於沿線各路口引導交通秩序，也呼籲駕駛人行經站西路減速慢行；而站西路臨停接送區也配合此次工程開放，與站東路相同，須靠左進入接送區。

高雄市警察局三民第一分局今天發布新聞稿表示，為避免因路型切換改變，影響駕駛人用路習慣，而發生交通事故，今天起每天上午7至9時、下午5至7時車流量較大尖峰時段，編排員警在九如與博愛路口，負責指揮疏導車輛及提醒用路人；另外義交也會於每天上午7時至晚上10時協助執行工作。

警方呼籲，用路人務必遵守道路交通標誌、標線指示、警告、禁制規定及導引，並服從執行交通勤務警察及義交指揮。