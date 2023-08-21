高市衛生局抽驗47件中元節食品 結果均合格

高雄前鎮漁港獲81億元前瞻預算，引發藍綠攻防，而造價逾1442億的高捷黃線，如今也規劃往西延伸2.53公里至前鎮漁港，在原規劃的23站外，再增設「新生路」與「前鎮漁港」兩站，達到25站，高市府現正進行路網規劃，預計明年6月提報中央審議。

2023-08-21 09:34