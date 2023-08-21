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高市衛生局抽驗47件中元節食品 結果均合格

中央社／ 高雄21日電
高雄市衛生局抽驗中元節應節及祭祀食品，至賣場、超市、傳統市場等處稽查，共抽驗47件應景食品，檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、甲醛及保色劑等，結果皆符合規定。（高雄市政府衛生局提供） 中央社
高雄市衛生局抽驗中元節應節及祭祀食品，至賣場、超市、傳統市場等處稽查，共抽驗47件應景食品，檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、甲醛及保色劑等，結果皆符合規定。（高雄市政府衛生局提供） 中央社

中元節將至，高雄市衛生局至賣場、超市、傳統市場等處抽驗中元節應節、祭祀食品；共抽驗47件應景食品，檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、甲醛及保色劑等，結果皆符合規定。

衛生局今天公布47件應景食品檢驗結果，結果全數符合規定。衛生局說明，此次抽驗包括休閒食品（糖果、餅乾、水果乾等）15件、素食產品8件、糕粿類8件、豆製品7件、肉類加工製品（肉乾、香腸、臘肉等）7件及水產加工品2件等共計47件。

衛生局呼籲，消費者在購買中元節應節及祭祀食品時，應視需求適量購買，選購時儘量挑選衛生可靠和信譽良好廠商製售食品，並注意產品包裝完整性及標示資訊。

另外，祭拜後之祭祀食品應妥善保存，食用前應充分加熱並儘速食用完畢，以降低微生物孳生致食品中毒的發生。

衛生局指出，中元節期間將持續加強抽驗應景及祭祀食品，嚴格把關食安，保障消費者飲食安全；這次抽驗結果可逕上高雄市政府衛生局網站（http://khd.kcg.gov.tw/） 食品衛生專區或高雄市食安地圖網站（https://foodmap.kchb.gov.tw/）查詢。

衛生局 抽驗 食安 中元節

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