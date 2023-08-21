屏東登革熱病例累積21例 縣府再祭500元商品券通報獎勵

屏東縣截至昨天累計21例登革熱本土確診病例，其中萬丹鄉17例、潮州鎮2例、屏東市及竹田鄉各1例，自8月16日起無新增病例，為鼓勵醫療院所加強通報，除現有通報的100元獎勵外，自今起通報後經疾病管制署確診，縣府再加碼每案500元商品券獎勵。

衛生局表示，登革熱從發病前一天到後五天都有傳染力，會透過斑蚊叮咬而擴散登革熱病毒，「隱藏」在社區內的病患若能快速被通報，有助於衛生單位即時防治，就能避免疫情快速擴散，提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往就醫，也請醫師加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

登革熱是一種「環境病」，環境整頓是防範登革熱的首要任務，定期巡查住家室內、外環境，落實清除積水及髒亂雜物，避免孳生病媒蚊。