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屏東登革熱病例累積21例 縣府再祭500元商品券通報獎勵

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣截止昨累計本土登革熱病例21例，縣府為鼓勵醫療院所加強通報，自今起通報後經疾病管制署確診，縣府再加碼每案500元商品券獎勵。圖／屏東縣政府提供
屏東縣截止昨累計本土登革熱病例21例，縣府為鼓勵醫療院所加強通報，自今起通報後經疾病管制署確診，縣府再加碼每案500元商品券獎勵。圖／屏東縣政府提供

屏東縣截至昨天累計21例登革熱本土確診病例，其中萬丹鄉17例、潮州鎮2例、屏東市及竹田鄉各1例，自8月16日起無新增病例，為鼓勵醫療院所加強通報，除現有通報的100元獎勵外，自今起通報後經疾病管制署確診，縣府再加碼每案500元商品券獎勵。 

衛生局表示，登革熱從發病前一天到後五天都有傳染力，會透過斑蚊叮咬而擴散登革熱病毒，「隱藏」在社區內的病患若能快速被通報，有助於衛生單位即時防治，就能避免疫情快速擴散，提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往就醫，也請醫師加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。 

登革熱是一種「環境病」，環境整頓是防範登革熱的首要任務，定期巡查住家室內、外環境，落實清除積水及髒亂雜物，避免孳生病媒蚊

南台灣氣候炎熱且常有局部陣雨，衛生局呼籲環境所有人、使用人或管理人應善盡維護管理之責，於降雨後48小時內落實「巡、倒、清、刷」並定期巡檢，如積水無法清除，則可以利用漂白水、洗衣粉(打起泡)、粗鹽等方式投入積水中，防止孳生病媒蚊孑孓，另防疫團隊將持續進行菜園、市場、公園綠地、工地等高風險場域監控病媒蚊，維護社區健康，防範疫情流行。

屏東縣截止昨累計本土登革熱病例21例，縣府為鼓勵醫療院所加強通報，自今起通報後經疾病管制署確診，縣府再加碼每案500元商品券獎勵。圖／屏東縣政府提供
屏東縣截止昨累計本土登革熱病例21例，縣府為鼓勵醫療院所加強通報，自今起通報後經疾病管制署確診，縣府再加碼每案500元商品券獎勵。圖／屏東縣政府提供

登革熱 衛生局 病媒蚊

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