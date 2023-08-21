前鎮漁港再有新利多 高捷黃線規劃延伸2.5公里設新站
高雄前鎮漁港獲81億元前瞻預算，引發藍綠攻防，而造價逾1442億的高捷黃線，如今也規劃往西延伸2.53公里至前鎮漁港，在原規劃的23站外，再增設「新生路」與「前鎮漁港」兩站，達到25站，高市府現正進行路網規劃，預計明年6月提報中央審議。
高雄捷運黃線原規劃全長22.91公里，設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經佔高雄市總人口約41.8%的鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6個行政區，人口共約116萬人，預計2028年完工。
高雄捷運工程局表示，原高捷黃線終點是「前鎮高中」，現規劃往西延伸，經新生路後抵達前鎮漁港，延伸路線長度2.53公里，將因而新增「新生路」與「前鎮漁港」，預計明年6月提報中央審議。
高捷黃線原預計2028年完工，如今規劃新增「新生路」與「前鎮漁港」兩站，高捷工程局表示，現階段會進行經費估算、經濟效益、財務效益的評估，完工日期是否延後，也會列入評估。
高捷黃線可途經高雄市府2大行政中心，另會經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等3所大學及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等7所高中職，可服務約5.5萬通學人次。
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