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高雄長輩當podcast播客宣導登革熱防治 續推台客英語版

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄湖內數位機會中心教長輩當podcast（播客），廣播宣導消除登革熱。圖／湖內數位機會中心提供
高雄湖內數位機會中心教長輩當podcast（播客），廣播宣導消除登革熱。圖／湖內數位機會中心提供

高雄市湖內數位機會中心有感於本土登革熱個案持續升溫，社區「蚊」之色變，於是招收社區民眾開課當podcast（播客），有近20位社區長輩參加，製作完成「消除登革熱、守護家園」廣播宣導，預計9月在社區、學校與清潔隊垃圾車放送。長輩們信心十足，未來還要推出台語、客語和英文版。

設在湖內國中的「湖內數位機會中心」，肩負地方數位社會服務。今年的預定課程全民放送頭「空中廣播我的podcast」，特別將主題設計為消除登革熱播客，也運用湖內DOC數位資源，連結區公所、衛生所與清潔隊志工，與社區民眾共同參與消除登革熱。

高雄市教育局表示，有近20位社區民眾報名參加課程，不少是社區婆婆媽媽長輩們，透過課程指導每個人搖身一變成為空中廣播主角，學習共同製作有聲宣導影片，呼籲大家一起來消除登革。

有聲宣導影片經過大家不斷修正，同時學習剪輯校正音準相關課程，透過E起來消除登革熱podcast，未來隨著里辦公室廣播系統播放，也隨著湖內區國中、國小掃地時間播放，並隨著清潔隊垃圾車運送播放，讓消除登革熱podcast傳送至湖內區每個角落。提醒大家每天清理居住環境周圍的積水，以減少病媒蚊孳生。

湖內區長陳佑瑞帶著同仁和社區民眾，努力清除積水、雜草、廢棄物，湖內國中與學區國小也挽袖加入。

湖內國中校長葉明蒼表示，學校積極申辦教育部數位機會中心計畫，希望湖內區藉由數位科技帶來的活力，帶來創意，帶來盼望，留住人才、找回自信與特色。主任邱麗足說，開辦「播客」課程，就是要讓更多社區民眾接近學習使用數位科技，這次完成消除登革熱有聲錄影宣導，成效很好，將繼續完成台語版、客語版及英文版。

高雄湖內數位機會中心教長輩當podcast（播客），廣播宣導消除登革熱。圖／湖內數位機會中心提供
高雄湖內數位機會中心教長輩當podcast（播客），廣播宣導消除登革熱。圖／湖內數位機會中心提供
高雄湖內數位機會中心教長輩當podcast（播客），廣播宣導消除登革熱。圖／湖內數位機會中心提供
高雄湖內數位機會中心教長輩當podcast（播客），廣播宣導消除登革熱。圖／湖內數位機會中心提供
高雄湖內數位機會中心廣播宣導消除登革熱。圖／湖內數位機會中心提供
高雄湖內數位機會中心廣播宣導消除登革熱。圖／湖內數位機會中心提供

登革熱 長輩

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