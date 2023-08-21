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南州彩稻田國慶登場 插秧拉序幕
屏東縣南州鄉為吸引觀光財，以「海底世界」為主題，由神農獎得主林清源團隊操刀，將南州鄉運動公園東側1.3公頃農地打造成彩稻田，預計國慶4天連假登場，展期到11月下旬，昨辦「彩稻插秧體驗趣」活動，縣長周春米穿斗笠、打赤腳插秧，為彩繪展拉開序幕。
周春米表示，前縣長潘孟安2015年在南州辦屏東國際彩稻藝術節，可愛的LINE看板人物「熊大」吸引大批遊客，帶動地方觀光財，今年再與鄉公所合作規畫主題「海底世界」彩稻田，歡迎遊客國慶連假到南州玩。
林清源說，南州彩稻田選在南州鄉運動公園東側農地，原是占地4.2公頃毛豆田，經縣府、公所與台糖協調後，配合公園內既有高3公尺看台，規畫1.3公頃彩稻田，運用黑、黃、白、綠、紫紅等5種顏色，打造孩童喜愛的海底世界圖案。
他說，稻田運用3D轉印技術，讓民眾上看台就能輕易看清圖形，預計國慶日完成，為期3個月，稻田位置鄰近南州交流道，周邊有運動公園和南州糖廠，可帶動地方觀光收入。
南州鄉公所說，雙十國慶連假期間除了有「海底世界」可愛卡通稻田彩繪，還舉辦彩稻寫生比賽，另10月7、8日辦觀光市集，到場遊客可獲贈限量紀念品，歡迎連假期間安排南州小旅行。
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