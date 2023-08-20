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民怨風箏節交管、開單 高市警：勸導不聽才舉發

中央社／ 高雄20日電
「旗津風箏節」分3個週末六、日舉行，警方配合管制交通及違規取締，傳有居民抱怨被開單，「有家歸不得」。警方說，6天共77件違規，僅2件是居民，且是勸導不聽才舉發。聯合報資料照／記者王昭月 攝影
「旗津風箏節」分3個週末六、日舉行，警方配合管制交通及違規取締，傳有居民抱怨被開單，「有家歸不得」。警方說，6天共77件違規，僅2件是居民，且是勸導不聽才舉發。聯合報資料照／記者王昭月 攝影

高市「旗津風箏節」分3個週末六、日舉行，警方配合管制交通及違規取締，傳有居民抱怨被開單，「有家歸不得」。警方說，6天共77件違規，僅2件是居民，且是勸導不聽才舉發。

高市「2023旗津風箏節」今年分別於7月22、23日，8月12、13日及19日、20日共6天舉行。期間警方配合管制交通及違規取締，有居民向媒體抱怨，廟前路假日禁止汽機車進入，騎車進去買個東西也被開紅單，「有家歸不得」。

高雄市警察局鼓山分局今天發布聲明指出，6天活動期間共舉發77件車輛違規行駛行人徒步區，其中管制區內居民僅2件，2名居民經義交、警察勸導不聽後才舉發，並無旗津居民抱怨「有家歸不得」的情形。

警方強調，每逢假日旗津廟前路人潮眾多，大人牽小孩、推嬰兒車的遊客常抱怨機車於行人徒步區內橫衝直撞，因此派員機動取締違規行為。

警方表示，風箏節期間除了在管制路段路口設立龐大的管制牌面，更加強宣導，並結合鄰、里長向附近居民說明管制區段及時間。活動順利圓滿落幕，感謝旗津里長與居民的配合。

風箏節 警察 高雄市

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