左營、鳳山再增本土登革熱病例 高市府：社區病媒蚊密度高

高雄市左營、鳳山區今天各增加1例本土登革熱病例，患者都是20多歲男子，防疫人員針對病例住家積水容器抽驗，發現病媒蚊陽性率，左營區達17.8 %，鳳山個案病媒蚊陽性率更高達35.0%，顯示每3個積水容器即有1個孳生病媒蚊，顯示病媒蚊密度高，呼籲民眾遭蚊子叮咬後，出現後眼窩痛等疑似症狀盡速就醫。

高市衛生局表示，今新增登革熱本土個案2例，累計本土69例，其中1例為居住鳳山20多歲男子，8月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、食慾不振等症狀，隔日就醫並通報，8月13日曾有台南市活動史。

另一新增本土病例為居住左營區20多歲男子，8月19日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、食慾不振、口乾舌燥等症狀，當日就醫並通報。

衛生局指出，左營區新增個案與青雲宮市集有明確地緣關係（累積11例），為既有發生登革熱疫情的社區傳播鏈所衍生群聚疫情。

防疫人員今日上午針對此案居住社區周邊進行病媒蚊密度調查，共發現28個積水容器，其中5個已孳生病媒蚊（陽性率17.8 %）；鳳山區個案周邊社區共發現20個積水容器，其中7個已孳生病媒蚊（陽性率35.0%），顯示兩地社區病媒蚊密度高。