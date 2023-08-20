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時遇書店展出百年前屏東糖廠全景圖 3公尺長老照片令人大開眼界

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市時遇書店邀影像文物收藏家徐宗懋提供百年前屏東糖廠地區全景圖展出，照片全長3公尺，讓民眾大開眼界。記者張已亷／攝影
屏東市時遇書店邀影像文物收藏家徐宗懋提供百年前屏東糖廠地區全景圖展出，照片全長3公尺，讓民眾大開眼界。記者張已亷／攝影

屏東市時遇書店展出屏東日治時期珍貴影像獲熱烈回響，再邀影像文物收藏家徐宗懋提供百年前屏東糖廠地區全景圖，照片全長達3公尺，可見早年糖廠周圍農地遍布，與現況截然不同；徐宗懋說，希望透過老照片連結彼此生活，加深人與土地間的連結。

時遇書店長陳品君說，老照片沙龍活動可勾起民眾對於土地的情感，藉由現場交流過程，使不同生活背景的人產生交織，透過這樣的交流，希望能延續這股愛鄉愛土的正能量，將固定舉辦聚會，吸引更多懷舊、喜愛文史的民眾來分享。

時遇書店繼呈現屏東日治時期的糖廠、二峰圳等影像後，再次展出數百張屏東老照片，包括來義排灣族生活影像、地方望族與企業家生活照、城鄉人文自然地景及日治時期台灣各地的老照片等，吸引許多人的目光，也讓人感受到滄海桑田的變化。

其中有1張首次公開亮相、長達3公尺的屏東糖廠地區全景圖，由徐宗懋影像團隊縫合數張糖廠周邊環境照，上色後完整復刻昔日景像，全景圖將放在時遇書店玻璃櫃供民眾觀賞。

屏東市時遇書店邀影像文物收藏家徐宗懋提供百年前屏東糖廠地區全景圖展出，照片全長3公尺，讓民眾大開眼界。記者張已亷／攝影
屏東市時遇書店邀影像文物收藏家徐宗懋提供百年前屏東糖廠地區全景圖展出，照片全長3公尺，讓民眾大開眼界。記者張已亷／攝影

屏東 日治時期

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