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時遇書店展出百年前屏東糖廠全景圖 3公尺長老照片令人大開眼界
屏東市時遇書店展出屏東日治時期珍貴影像獲熱烈回響，再邀影像文物收藏家徐宗懋提供百年前屏東糖廠地區全景圖，照片全長達3公尺，可見早年糖廠周圍農地遍布，與現況截然不同；徐宗懋說，希望透過老照片連結彼此生活，加深人與土地間的連結。
時遇書店長陳品君說，老照片沙龍活動可勾起民眾對於土地的情感，藉由現場交流過程，使不同生活背景的人產生交織，透過這樣的交流，希望能延續這股愛鄉愛土的正能量，將固定舉辦聚會，吸引更多懷舊、喜愛文史的民眾來分享。
時遇書店繼呈現屏東日治時期的糖廠、二峰圳等影像後，再次展出數百張屏東老照片，包括來義排灣族生活影像、地方望族與企業家生活照、城鄉人文自然地景及日治時期台灣各地的老照片等，吸引許多人的目光，也讓人感受到滄海桑田的變化。
其中有1張首次公開亮相、長達3公尺的屏東糖廠地區全景圖，由徐宗懋影像團隊縫合數張糖廠周邊環境照，上色後完整復刻昔日景像，全景圖將放在時遇書店玻璃櫃供民眾觀賞。
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