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1至5月行人事故全國最多 議員批：台中成「行人的第18層地獄」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員周永鴻（左）批中市府投入預算少，無心改善行人環境。圖／周永鴻提供
台中市議員周永鴻（左）批中市府投入預算少，無心改善行人環境。圖／周永鴻提供

台中市議員周永鴻今天批評台中市府對行人安全改善只會喊預算不足，甚至希望中央全額補助，諸多交通問題沒有實際作為，只會只仰賴警方大執法， 無心改善行人環境；中市府交通局和建設局表示，都持續改善行人友善設施，未來也將持續編列及爭取經費。

台中市政府交通局表示，為改善行人通行安全，交通局持續檢討道路行人設施，目前已設置標線型人行道127處(約13.5公里)、綠斑馬573處、行穿線退縮110處、行人專用號誌（小綠人）1901處、行人專用/早開時相287處等，透過行人友善交通工程設施，提升行人安全。

交通局指出，預算部份，交通局除原本民國112年已編列及追加交通工程相關預算共1.82億元外，已積極盤點台中市各級學校、醫院、商圈、國民運動中心及20 大公共運輸場站周邊主要號誌路口，針對路口辦理退縮行穿線、行穿線照明燈、行人專用或早開時相、行人專用號誌、綠斑馬等交通管制措施，並正向營建署爭取2年期計畫總經費1 億2352 萬元，另向交通部道安委員會爭取高齡友善示範區補助經費約730萬元，加強行人通行安全，打造更友善的人本環境道路。

建設局表示，積極優化台中市人行環境，自市長盧秀燕108年上任至今，人行道闢建及改善長度近100公里，全市人行道總長度達1839公里，人行道普及率達64%，位居六都前段班；為加強學童安全，特別針對通學步道積極改善，108年至今已完成近百所學校通學步道，改善長度近33公里。

市議員周永鴻今天說，台中市今年1到5月行人事故件數全國最多，相較去年同期增加率全國最高，成為「行人第十八層地獄」。

周永鴻指出，高雄市行人事故今年1到5月相關件數相較去年同期減少，台中卻大幅增加，事故件數還是增加率都是全國最高，台中成了「行人第十八層地獄」。

周永鴻表示，台中市行人環境嚴重惡化，投入行人環境改善的預算卻遠不如高雄。根據市府新聞稿，中市府今年編列1.76億行人友善交通工程相關預算，並追加600萬。但高雄市政府112年原本就編列6.2億元預算，近期又追加4.4億元，達到10.6億，兩相比較差距大。

周永鴻說，市長盧秀燕表示，希望未來中央能以全額補助改善經費方式助地方加速進行改善，但盧市府在行人環境改善方面的問題最缺的不是中央補助，而是用心和決心。

人行道 台中市 周永鴻

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