藍爆817高雄淹水禍首是「澄清湖」未清淤溢流 高市府與水公司有話說

高雄市8月17日豪雨造成本館路、澄清路等澄清湖周遭地區大淹水，高市府解釋是天災，但國民黨高市議員鍾易仲今爆料，817淹水其實是因澄清湖550天未清淤，且事後官方疑竄改水位資料，隱瞞真相。對此台水今回應，澄清湖年年都清淤，今年也有做， 817當天澄清湖的湖水不僅未溢流，甚至提供滯洪功能，減少淹水嚴重性。

鍾易伸今（20日）指出，817高雄大淹水，高市府歸咎於降雨量超過排水設計容量，但他追查817淹水主因是澄清湖一年多來未清瘀，以致當天急降雨造成水位超標，湖水溢流造成大淹水，水利署南水局在事後疑似竄改水情資料，將817當日早上7點水位由超標的17.93公尺，「校正回歸」到低於滿水位的17.25公尺，以躲避外界追查。

鍾易仲指出，817淹水是標準的人禍，涉及自來水公司事前清淤不力、高市府水利局督導不周，相關單位有必要出面說明各自的問題，自來水公司要說明為何550天澄清湖不清淤？水利局是否明知澄清湖是釀災禍首，卻故意把責任推給雨量太多？是否有行政督導不周之責？

鍾易仲指出，澄清湖蓄水容量263萬立方公尺，有如高雄最大滯洪池，但多年來淤積嚴重，蓄水能力大降，台水公司一年多前和廠商簽定清淤合約，但到今年8月17日，長達550天未讓廠商進場施作，過去3年高雄無颱風豪雨沒有釀災，但817降雨一來，馬上危害地方。

鍾易仲表示，根據水利署南水局每天公佈的水情資訊，澄清湖有效容量水位為17.8公尺，817當天早上7點的觀測水位竟高達17.93公尺，顯示當天水位超標，湖水溢流到附近地區，排水系統無法負荷，本館路、球場路才會淹水。

鍾易仲指，令人傻眼的是，南水局疑似為隱瞞真相，事後將8月17日早上7點的觀測水位由17.93公尺改成17.25公尺，民進黨喜歡藉由校正回歸來扭曲事實，然而水災禍首到底是澄清湖溢流還是雨量過大，對以後的防洪治水政策有極大影響，必須說清楚。

對此，台水第七管理處表示，澄清湖每年都清瘀，今年清瘀進度也達標，並無550天未清瘀情事，而817清晨5點，暴雨未降前，澄清湖水位是11.15公尺，隨後暴雨夾帶雷擊，致水位量測器故障，才顯示錯誤水位11.93公尺，事實上，暴雨後約上午9時，該局人員有進行人工量測，澄清湖真實水位為17.45公尺，而澄清湖水位要到17.8公尺才會溢流，因此，817當天澄清湖不僅未溢流至下游社區，甚至提供滯洪量約30萬噸的水量。