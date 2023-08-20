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屏東南州1.3公頃「海底世界」卡通彩稻田國慶登場 為期3月拚吸觀光財

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題，將南州鄉運動公園東側農地打造成彩稻田，預計於國慶4天連假登場，占地1.3公頃，由神農獎得主林清源團隊操刀，展期從10月上旬持續到11月下旬。記者張已亷／攝影
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題，將南州鄉運動公園東側農地打造成彩稻田，預計於國慶4天連假登場，占地1.3公頃，由神農獎得主林清源團隊操刀，展期從10月上旬持續到11月下旬。記者張已亷／攝影

為吸引觀光財，屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題，將南州鄉運動公園東側農地打造成彩稻田，預計於國慶4天連假登場，占地1.3公頃，由神農獎得主林清源團隊操刀，展期從10月上旬持續到11月下旬，期間還有觀光市集，今於彩稻田舉辦「彩稻插秧體驗趣」活動，縣長周春米、各民意代表與國小學童穿戴斗笠、打赤腳插秧，為彩繪展拉開序幕。

縣長周春米表示，2015年前縣長潘孟安於南州舉辦屏東國際彩稻藝術節，可愛的LINE看板人物「熊大」吸引大批遊客，帶動地方觀光財，今年再與鄉公所合作規畫主題「海底世界」彩稻田，歡迎各地遊客於國慶連假到南州遊玩觀賞。

鄉長劉美吟表示，今年南州鄉公所舉辦一連串的農業觀光活動，希望透過彎腰插秧、流汗播種的過程，以食農教育讓孩子體認一粥一飯來處不易，能感恩惜福、認同這塊孕育他們成長的鄉土，另藉推廣農業觀光提高在地能見度。

神農獎得主林清源說，此次南州彩稻田選在南州鄉運動公園東側農地，原是占地4.2公頃的毛豆田，經縣府、公所與台糖協調後，配合公園內既有的高3公尺看台，規畫1.3公頃的彩稻田，運用黑、黃、白、綠、紫紅等5種顏色，打造孩童喜愛的海底世界圖案。

他說，稻田運用3D轉印技術，讓民眾上到看台就能輕易看清圖形，預計於國慶日完成，為期3個月，另稻田位置鄰近南州交流道，周邊有運動公園和南州糖廠，可帶動地方觀光收入。 

鄉公所指出，今年雙十國慶有4天連續假期，除了有以「海底世界」為主題的可愛卡通稻田彩繪，還會舉辦彩稻寫生比賽，其中10月7日、8日將舉行觀光市集，期間有街頭藝人表演與贈送限量精美紀念品及打卡送冰棒活動，歡迎有興趣的民眾在連假期間安排一趟南州小旅行。

屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題打造彩稻田，預計於國慶4天連假登場，今於彩稻田舉辦「彩稻插秧體驗趣」活動，當地國小學童與家長、老師穿戴斗笠、打赤腳插秧，為彩繪展拉開序幕。記者張已亷／攝影
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題打造彩稻田，預計於國慶4天連假登場，今於彩稻田舉辦「彩稻插秧體驗趣」活動，當地國小學童與家長、老師穿戴斗笠、打赤腳插秧，為彩繪展拉開序幕。記者張已亷／攝影
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題打造彩稻田，預計於國慶4天連假登場，今於彩稻田舉辦「彩稻插秧體驗趣」活動，縣長周春米（左四）、各民意代表穿戴斗笠、打赤腳插秧，為彩繪展拉開序幕。記者張已亷／攝影
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題打造彩稻田，預計於國慶4天連假登場，今於彩稻田舉辦「彩稻插秧體驗趣」活動，縣長周春米（左四）、各民意代表穿戴斗笠、打赤腳插秧，為彩繪展拉開序幕。記者張已亷／攝影
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題打造彩稻田，預計於國慶4天連假登場，今於彩稻田舉辦「彩稻插秧體驗趣」活動，當地國小學童與家長、老師穿戴斗笠、打赤腳插秧，為彩繪展拉開序幕。記者張已亷／攝影
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題打造彩稻田，預計於國慶4天連假登場，今於彩稻田舉辦「彩稻插秧體驗趣」活動，當地國小學童與家長、老師穿戴斗笠、打赤腳插秧，為彩繪展拉開序幕。記者張已亷／攝影
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題，將南州鄉運動公園東側農地打造成彩稻田，預計於國慶4天連假登場，占地1.3公頃，由神農獎得主林清源團隊操刀，展期從10月上旬持續到11月下旬。圖／林清源提供
屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題，將南州鄉運動公園東側農地打造成彩稻田，預計於國慶4天連假登場，占地1.3公頃，由神農獎得主林清源團隊操刀，展期從10月上旬持續到11月下旬。圖／林清源提供

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