23日最後航行！34年台華輪退場 海軍協助昏迷船長印象最深刻

高澎航線客貨輪「台華輪」23日最後1航次結束，將走入歷史。近34年的輸運服務，順利完成台澎旅客往返，當中也遇到不少令人印象深刻的故事，某次船長在航行中昏迷，幸有海軍專業引水人員協助開抵馬公，讓旅客們平安到港。

「台華輪」在民國78年投入高雄往返澎湖的海上客貨輸運服務，近34年的營運中，除了擔任高澎兩地的旅客與民生用品往返外，早期還兼負學校畢業旅行、航海學系的校外教學與實習等服務，還有協助運送故宮國寶文物到澎湖展出的紀錄。

海巡署澎湖海巡隊表示，台華輪是擔任高澎航線的客貨服務，34年來也曾發生幾起旅客意外落海失蹤，船公司通報協尋的案例，但大致上航行都很平安順利。

印象最深的是103年5月下旬，台華輪在某次夜航途中，當時吳姓船長意外昏倒在駕駛台上，林姓大副僅能接手將船停泊在西嶼內垵區港區，緊急報海巡隊前往將船長救護送醫，同時協請海軍專業引水人員將船平安開抵馬公，當時並未告知船上196名乘客，以免影響旅客心情。台航公司也在事後調派另名船長來支援船往返，讓旅客們平安到港。

航行高雄馬公航線的「台華輪」78年9月於日本長崎建造竣工，投入高雄澎湖航線，耗資新台幣7億2000餘萬元。船長120公尺、船寬19.30公尺，總噸位8134噸、航速22浬、載客量1150人；由於航行已達34年船齡老舊，逾使用年限，預計今年9月將由新建的「澎湖輪」所取代，結束台澎海上航線任務。

23日由澎湖開往高雄的最後1航次結束正式除役，走入歷史。澎湖縣政府當天上午11時將在馬公碼頭區8號碼頭舉辦「榮耀34 再見台華輪 永存澎湖心」活動，澎湖不少民眾也將前往參加，為「台華輪」留下一段最美好的回憶。