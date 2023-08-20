參照日本成功案例！打造友善行人環境 高市擬推「步行者天國」

高雄市政府與民間團體攜手，打造安全友善行人交通環境。交通局指出，正規劃參考日本成功案例，推廣「步行者天國」等行人優先交通模式，歡迎商圈參與，改變人車混流街道環境。

「步行者天國」為日本泛指時段性封路的道路，也就是設置臨時徒步區概念，在特定時段禁止車輛進入，將道路留給行人步行，通常設置於商業區，減少交通事故、提升商圈競爭力。

交通局表示，希望透過商圈參與，改變人車混流的複雜環境從而營造更安全、便利的購物消費街道，鼓勵市民參與休閒、購物和娛樂活動。

交通局今天透過新聞稿表示，高雄市政府在民國110年即啟動為期10年的「道安計畫」，計畫結合了改善策略、執法措施、教育推廣等多方面舉措，旨在實現零死亡願景，持續提升全市交通安全水平。

交通局指出，為提供行人更安全舒適的通行環境，自109年8月啟動人行道改善計畫，至今已改善面積達13.5萬平方公尺。預計今年底前再完成5萬平方公尺，以提升行人路網品質。

預算部分，市府增加改善預算，111年投入新台幣5.45億元，112年更進一步增加至10.6億元；並向中央申請資助，以改善學校周邊行人通行環境。市府指出，所有新開發及重新規劃的道路將以人行道作為基本設施。

另外，市府在路口設置大型行人號誌、延長行人通行秒數，新增行人專用時相，同時增設庇護島，提供行人停留的區域。在近5700個號誌路口中，超過95%的路口都實施全日紅綠燈三色運作，確保行人晨運安全。

針對主要道路和易發生事故的路口，交通局進行車道瘦身和附加轉向車道等改善，以降低車速和分流交通。市府也以「里」為單位，設置交通安全寧靜區，限制住宅區的車速為每小時30公里，以提升社區內的交通安全環境。

公共運輸方面，市府擴展輕軌、捷運等公共交通系統，預計至119年將新增4條捷運線，總長達112公里。也透過TPASS通勤月票、增加幹線公車站密度及公共自行車站數量等方式，提升公共運輸的服務質量。

交通局強調，行人交通安全已成為重要政策目標，市府與民團將繼續合作，確保每個人在道路上都能安全、自在地行走，並朝向人本交通的目標邁進。