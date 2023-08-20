快訊

一周數位爆報／AirTag狂打臉航空公司！手機「8徵兆」恐讓你存款噴光

整理包／820還路於民大遊行今登場 9大最詳盡QA一次查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

820房仲日 高市不動產仲介公會號召捐血6500袋

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
南部鬧血荒，高市不動產仲介同業公會選在8月20日「房仲日」前夕號召捐血，共捐出6500袋。記者王昭月／翻攝
南部鬧血荒，高市不動產仲介同業公會選在8月20日「房仲日」前夕號召捐血，共捐出6500袋。記者王昭月／翻攝

南部鬧血荒，至18日止A型、B型與O型血庫存量都在4天以下，高雄市不動產仲介同業公會響應捐血中心勸募，選在20日「房仲日」號召捐血，共捐出6500袋，創全國單一縣市最高紀錄。高市不動產仲介公會也捐出110萬元給社會局，當中60萬由永慶集團捐贈，做為家暴及性侵防範工作的基金。

高雄市不動產仲介同業公會在慈濟靜思堂舉辦的「820房仲日」公益捐血活動，打破去年5500袋紀錄，除捐血外，也與佛教慈濟幹細胞中心合作，鼓勵捐贈幹細胞，超過千人響應，高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤說，透過捐血做公益活，也同時提升高雄不動產從業人員的向心力。

全國仲介從業人員自2016年起至今，在820房仲日累積捐血10萬袋，去年高雄市不動產仲介公會捐出5500多袋已創紀錄，今年捐輸6500袋，再設下捐血數量「天花板」。

高市不動產仲介同業公會選在8月20日「房仲日」前夕號召捐血，除捐出6500袋熱血，另捐出110萬給社會局做防止家暴及性侵基金。記者王昭月／翻攝
高市不動產仲介同業公會選在8月20日「房仲日」前夕號召捐血，除捐出6500袋熱血，另捐出110萬給社會局做防止家暴及性侵基金。記者王昭月／翻攝

捐血中心 高雄市 幹細胞

延伸閱讀

被孫越叔叔感動！他捐血190次要捐到別人不要為止

農曆7月鬼門開「醫院4禁忌」！勿開刀、少看病、不能住院？來看看醫師怎麼說

血量庫存剩4天 千名房仲快閃籲8月18日搭中捷捐血

男男性行為者有望捐血！疾管署曝一前提今年有機會達成

相關新聞

前鎮漁港建設加碼 爭捷運延伸惹議

中央補助81億元改造高雄前鎮漁港，在地立委提議捷運黃線延伸至前鎮漁港帶動經濟發展，黃線延伸規畫案去年4月已獲交部補助75...

820房仲日 高市不動產仲介公會號召捐血6500袋

南部鬧血荒，至18日止A型、B型與O型血庫存量都在4天以下，高雄市不動產仲介同業公會響應捐血中心勸募，選在20日「房仲日...

台電工班進駐 改善桃源山區供電

桃源位處偏僻山區，供電線路長達41公里，颱風豪雨來襲常停電，居民力促台電改善。台電公司表示，今年率先啟動預防性進駐機制，...

反對設養雞場 萬丹村民要求另覓地點

屏東萬丹將設大型養雞場，鄰近村民憂心空氣汙染，上百村民成立「愛家鄉反汙染自救會」及發動連署，揚言埋鍋造飯長期抗爭。縣府表...

旗津風箏節交管頻被開單 民怨炸鍋

高雄旗津風箏節今年延長為3周，分散6天舉辦，警方配合管制交通，舉發逾50件違規罰單，引來「有家歸不得」，「出門買東西也被...

亞灣2.0社宅開工 第一期116年完工

高雄亞灣2.0智慧科技創新園區經行政院核定，預期吸引產業進駐投資550億，帶動超過4200個就業機會，高市府因應產業、青...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦