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820房仲日 高市不動產仲介公會號召捐血6500袋
南部鬧血荒，至18日止A型、B型與O型血庫存量都在4天以下，高雄市不動產仲介同業公會響應捐血中心勸募，選在20日「房仲日」號召捐血，共捐出6500袋，創全國單一縣市最高紀錄。高市不動產仲介公會也捐出110萬元給社會局，當中60萬由永慶集團捐贈，做為家暴及性侵防範工作的基金。
高雄市不動產仲介同業公會在慈濟靜思堂舉辦的「820房仲日」公益捐血活動，打破去年5500袋紀錄，除捐血外，也與佛教慈濟幹細胞中心合作，鼓勵捐贈幹細胞，超過千人響應，高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤說，透過捐血做公益活，也同時提升高雄不動產從業人員的向心力。
全國仲介從業人員自2016年起至今，在820房仲日累積捐血10萬袋，去年高雄市不動產仲介公會捐出5500多袋已創紀錄，今年捐輸6500袋，再設下捐血數量「天花板」。
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