亞灣2.0社宅開工 第一期116年完工

高雄亞灣2.0智慧科技創新園區經行政院核定，預期吸引產業進駐投資550億，帶動超過4200個就業機會，高市府因應產業、青創人才移居需求，部署2.3公頃社宅基地，分兩期興辦，規畫1484戶，第一期開工，預定2027年完工。

亞灣2.0智慧科技創新園區計畫將5G AIoT技術應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業，擴大商業模式驗證，具有IC設計中心、企業研發總部、人才培訓基地、金融與休閒服務等功能，吸引企業進駐設立研訓總部。

高市都發局長吳文彥說，各國競相爭取台灣半導體及IC研發設計等業，高雄為吸引產業青睞，並幫產業留住技術或關鍵人才，亞灣2.0都市細部計畫在既有特貿土地產業樓板使用達基準容積70％時，允許基準容積30％作為產業安家宅或員工宿舍。對投資營運總部及附屬設施，或投入策略性產業者也適度給予20％容積獎勵。

他表示，高市府目前部署2.3公頃的亞灣社宅基地，分兩期興辦，規畫1484戶。

都發局指出，在平台媒合產業後，除適用獎勵容積外，也會協助申請高雄市促產條例訂定的招商融資利息、房屋租金補助，促企業集團旗艦中心群聚落腳高雄。