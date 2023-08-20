聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞灣2.0社宅開工 第一期116年完工
高雄亞灣2.0智慧科技創新園區經行政院核定，預期吸引產業進駐投資550億，帶動超過4200個就業機會，高市府因應產業、青創人才移居需求，部署2.3公頃社宅基地，分兩期興辦，規畫1484戶，第一期開工，預定2027年完工。
亞灣2.0智慧科技創新園區計畫將5G AIoT技術應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業，擴大商業模式驗證，具有IC設計中心、企業研發總部、人才培訓基地、金融與休閒服務等功能，吸引企業進駐設立研訓總部。
高市都發局長吳文彥說，各國競相爭取台灣半導體及IC研發設計等業，高雄為吸引產業青睞，並幫產業留住技術或關鍵人才，亞灣2.0都市細部計畫在既有特貿土地產業樓板使用達基準容積70％時，允許基準容積30％作為產業安家宅或員工宿舍。對投資營運總部及附屬設施，或投入策略性產業者也適度給予20％容積獎勵。
他表示，高市府目前部署2.3公頃的亞灣社宅基地，分兩期興辦，規畫1484戶。
都發局指出，在平台媒合產業後，除適用獎勵容積外，也會協助申請高雄市促產條例訂定的招商融資利息、房屋租金補助，促企業集團旗艦中心群聚落腳高雄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言