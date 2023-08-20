聽新聞
test
0:00 / 0:00

反對設養雞場 萬丹村民要求另覓地點

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

屏東萬丹將設大型養雞場，鄰近村民憂心空氣汙染，上百村民成立「愛家鄉反汙染自救會」及發動連署，揚言埋鍋造飯長期抗爭。縣府表示，業者經法定程序申請建照，採密閉式水簾，相較傳統雞舍較無臭味，將要求業者與地方加強溝通。

劉姓業者去年向萬丹鄉公所及縣府申請在大勇路興建養雞場，面積約3分地，預計養6萬5千隻雞。新鐘、水仙、新庄與新園鄉瓦窯等4村民擔憂雞舍伴隨臭味與噪音，恐衝擊日常生活及學童就學，昨冒雨在養雞場門口抗議。

自救會長吳正模表示，村庄四周盡是良田，養雞場不僅衝擊既有農產，更影響周遭4村近2萬人，距離新庄國小和萬新國中不到2公里，要求業者另覓地點。

「一旦養下去就無法阻擋」吳正模說，多月來要求鄉公所請業者出面協調遲無下文，村民被迫成立自救會，若相關單位再無回應，不惜到鄉公所、縣府抗議。

萬丹鄉公所主秘陳敏哲說，此案去年9月初核通過，縣府核發建照，水權及牧場事業登記尚未申請，待登革熱疫情紓緩後，會盡快協同業者與自救會居民協商。

縣府表示，該場採密閉式水簾，全棟封閉式養雞，相對傳統開放式的雞舍較無臭味疑慮，待業者完工驗收後，後續要再申請使用執照、合法水源等程序才能飼養。

自救會 萬丹 屏東

延伸閱讀

萬丹設大型養雞場飼逾6萬隻雞 鄰近4村百村民成立自救會抗爭

台3線獅潭段大型重機惹民怨 苗栗鄉公所伸出「和解之手」

屏東萬丹社皮村爆登革熱社區感染 縣府成立指揮中心

萬丹公所主任上班外出卻失聯2天 今早陳屍高屏溪草叢

相關新聞

前鎮漁港建設加碼 爭捷運延伸惹議

中央補助81億元改造高雄前鎮漁港，在地立委提議捷運黃線延伸至前鎮漁港帶動經濟發展，黃線延伸規畫案去年4月已獲交部補助75...

台電工班進駐 改善桃源山區供電

桃源位處偏僻山區，供電線路長達41公里，颱風豪雨來襲常停電，居民力促台電改善。台電公司表示，今年率先啟動預防性進駐機制，...

旗津風箏節交管頻被開單 民怨炸鍋

高雄旗津風箏節今年延長為3周，分散6天舉辦，警方配合管制交通，舉發逾50件違規罰單，引來「有家歸不得」，「出門買東西也被...

反對設養雞場 萬丹村民要求另覓地點

屏東萬丹將設大型養雞場，鄰近村民憂心空氣汙染，上百村民成立「愛家鄉反汙染自救會」及發動連署，揚言埋鍋造飯長期抗爭。縣府表...

亞灣2.0社宅開工 第一期116年完工

高雄亞灣2.0智慧科技創新園區經行政院核定，預期吸引產業進駐投資550億，帶動超過4200個就業機會，高市府因應產業、青...

大港閱冰今封街登場 下雨不減冰品控興致

萬眾矚目的「大港閱冰」今天登場，雖然天公不作美下起間歇雨勢，仍不減冰品控的熱情，紛紛湧入鼓山渡輪站前濱海一路會場，現場共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦