反對設養雞場 萬丹村民要求另覓地點

屏東萬丹將設大型養雞場，鄰近村民憂心空氣汙染，上百村民成立「愛家鄉反汙染自救會」及發動連署，揚言埋鍋造飯長期抗爭。縣府表示，業者經法定程序申請建照，採密閉式水簾，相較傳統雞舍較無臭味，將要求業者與地方加強溝通。

劉姓業者去年向萬丹鄉公所及縣府申請在大勇路興建養雞場，面積約3分地，預計養6萬5千隻雞。新鐘、水仙、新庄與新園鄉瓦窯等4村民擔憂雞舍伴隨臭味與噪音，恐衝擊日常生活及學童就學，昨冒雨在養雞場門口抗議。

自救會長吳正模表示，村庄四周盡是良田，養雞場不僅衝擊既有農產，更影響周遭4村近2萬人，距離新庄國小和萬新國中不到2公里，要求業者另覓地點。

「一旦養下去就無法阻擋」吳正模說，多月來要求鄉公所請業者出面協調遲無下文，村民被迫成立自救會，若相關單位再無回應，不惜到鄉公所、縣府抗議。

萬丹鄉公所主秘陳敏哲說，此案去年9月初核通過，縣府核發建照，水權及牧場事業登記尚未申請，待登革熱疫情紓緩後，會盡快協同業者與自救會居民協商。

縣府表示，該場採密閉式水簾，全棟封閉式養雞，相對傳統開放式的雞舍較無臭味疑慮，待業者完工驗收後，後續要再申請使用執照、合法水源等程序才能飼養。