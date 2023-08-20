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旗津風箏節交管頻被開單 民怨炸鍋

聯合報／ 記者王昭月石秀華／高雄報導

高雄旗津風箏節今年延長為3周，分散6天舉辦，警方配合管制交通，舉發逾50件違規罰單，引來「有家歸不得」，「出門買東西也被開紅單」等民怨。議員建議警方宣導與勸導雙管齊下，別急於開單。警方表示，遊客多險象環生，勸導無效才會開單。

高雄旗津是旅遊名勝，市府每年辦黑沙玩藝節、啤酒嘉年華等大型活動促進觀光。

去年風箏節2天吸引7萬遊客，今年延長到3個周休假日，目標15萬遊客，但舉辦期間因交通管制，「海產街」被觀光客攻占，在地居民進出不便，民怨炸鍋。

夏姓居民說，俗稱「海產街」的廟前路，從天后宮到海水浴場路段，假日禁止汽機車進入，騎車進去買個東西也被開紅單。此外，海產街允許外來客騎腳踏車跟電動四輪車，卻不准旗津人騎機車，「苦了居民，肥了商家」。

多名里長緩頰說，大家應相互配合，否則遊客不來，重挫觀光。議員簡煥宗說，旗津居民在疫情期間守護高雄犧牲很大，疫後市府辦活動振興觀光，建議警方宣導及勸導雙管齊下，讓居民了解管制內容，屢勸不聽再執行公權力，避免一再演成警民對峙。

鼓山警分局表示，海產街假日人潮眾多，因此公告實施汽機車管制，這次風箏節人潮多，大人牽小孩、推嬰兒車的遊客抱怨機車橫衝直撞，險象環生，才會派員取締違規。

風箏節 議員 疫情

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