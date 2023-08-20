台電工班進駐 改善桃源山區供電

桃源位處偏僻山區，供電線路長達41公里，颱風豪雨來襲常停電，居民力促台電改善。台電公司表示，今年率先啟動預防性進駐機制，颱風前派遣搶修人員進駐拉芙蘭里，避免因交通中斷延宕復電時間，另找出470桿處設備弱點，上月起每周派工班改善，除路樹倒塌外，應可大幅減少其他事故發生率。

7月下旬杜蘇芮颱風吹斷林木波及高壓電線，一度造成桃源區620戶停電。建山里長陳建億說，用電器烹飪的人越來越多，萬一停電，照明不方便，煮食也成了問題，手機沒有訊號，無法與親友聯繫。

區長杜司偉、議員高忠德等人向市府經發局及台電公司反映，爭取山區供電穩定。台電鳳山區處表示，桃源區線路長，常因樹木倒塌、雷擊，或松鼠、猴子等動物碰觸，造成供電設備損壞而停電，也會因為山區配電線路漫長，事故點查修不易，影響復電時間。

台電說，為改善桃源區特殊供電挑戰，今年颱風來臨前，率先啟動預防性進駐機制，在荖濃溪水位達警示或橋梁有受損之虞前，預先派遣搶修人員進駐拉芙蘭里，避免因橋梁沖毀無法搶修。

台電鳳山區處長洪通澤說，桃源山區的工作團隊每班3人、7天輪班一次，住山上民宿或住青年活動中心，三餐吃小吃店餐點，有時只能吃泡麵充饑；山區停電時，必須冒著風雨搶修，常遇到落石或土石坍崩，還要不時忍受小黑蚊叮咬之苦。

鳳山區處全面盤點每一根電桿，找出470桿處設備弱點，7月份起，每周派工班進行設備弱點改善。台電說，8月上旬已完成工程車輛可達之處，18及19日兩天共動員14台工程車、47人，前往徒步或更換設備停電時間較長的處所線路。