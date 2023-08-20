前鎮漁港建設加碼 爭捷運延伸惹議

中央補助81億元改造高雄前鎮漁港，在地立委提議捷運黃線延伸至前鎮漁港帶動經濟發展，黃線延伸規畫案去年4月已獲交部補助756萬，加上高市府自籌共900萬進行路網規畫，可望明年6月完成提報中央審定。高雄捷運局表示，初估黃線延伸至前鎮漁港約2公里，經費約130億元。

立委賴瑞隆表示，前鎮漁港1年創造逾300億元產值，過去56年未曾大規模整建，周遭環境及觀光機能遠不及世界先進漁港，中央核定81億元打造國際觀光漁港，但現有公共交通系統不足，他邀交通部及市府座談，建議短期檢討公車路線、公共自行車及停車空間等規畫，長遠目標則爭取捷運黃線延伸至前鎮漁港，完善漁港及周邊整體發展。

賴瑞隆說，行政院前院長蘇貞昌去年3月宣布核定高雄捷運黃線綜合規畫報告，指示交通部督導高市府研議捷運黃線延伸至前鎮漁港，才能讓旅客搭捷運直接進入漁港，讓漁港建設發揮最大經濟效益。

高市捷運局副局長吳嘉昌說，此案正辦理期中報告，預定今年9月完成，期末報告預定明年6月完成。目前有2種路線評估方案，若為「黃線延伸案」，由前鎮高中站延伸至前鎮漁港，路線長2.53公里，設2座車站，經費則約130億元。若由輕軌凱旋中華站延伸至前鎮漁港，長度約3.74公里，增設4座車站。

高市議員李順進說，無論哪一種方案，都建議一併規畫在旗津過港隧道附近設站，才能串聯兩地觀光，否則路線只拉到前鎮漁港，運量恐怕不足，還要花百餘億公帑毫無意義。民進黨議員鄭光峰認為，前鎮漁港整建過程應同時評估觀光人數，若未來觀光客多，就有接駁需求，當然樂見捷運延伸進漁港。