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金門提前歡慶祖父母節 祖孫同樂氣氛超溫馨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣警局在活動中強力宣導反詐騙，相當受歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局在活動中強力宣導反詐騙，相當受歡迎。記者蔡家蓁／攝影

每年8月的第四個周日為「祖父母節」，金門縣家庭教育中心今天在金湖綜合體育館舉辦「祖孫同樂健康動一夏」活動，吸引將近300多名阿公阿嬤帶著兒子、孫子到場參加，活動設計祖孫共學健康舞，讓祖父母也能跟孫子們一起學習唱唱跳跳，現場氣氛溫馨，一家人其樂融融。

「跟著我來扭一扭...」金門副縣長李文良、教育處長孫麗琪、縣議員王秀玉、經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰、家庭教育中心主任翁秝蓁、財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平等人今天也跟著主持人跳起健康舞，跟現場的爺孫一起同樂。

李文良表示，透過活動，希望讓祖孫從多元活動中建立世代間的連結，促進代間互動與情感交流，也希望孫子女們可以多關心家中的長輩，多多表達對彼此的關懷和感謝。

這場活動現場安排有健康舞蹈學習、表演節目與宣導集點，在祖孫共學健康舞時，只見剛開始，老人家還是有些羞澀，不敢放開手腳跟著跳，但在孫子（女）的教導下，老人家也能盡情的跟著舞動，現場歡笑聲不斷。

據了解，今年共有包括金門縣警察局與財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心等單位到現場來設置宣導單位，儼然成為一個宣導嘉年華會，各單位也精心準備實用宣導品「搶客」，其中，金門縣警察局賣力的跟民眾宣導詐騙手法，提醒大家提高警覺，很獲得民眾認同。

經濟部標準檢驗局與台灣玩具暨生活用品研發檢測中心今年則首度來參加，他們專程空運4箱的相關玩具、安全座椅等宣導樣品，賴俊杰表示，未來會巡迴全國辦6場次類似的宣導活動，提醒家長，挑選孩子喜愛的玩具時記得安全第一，認明「商品檢驗標識」(圖例如附)，才能買得放心，玩得安心。

賴俊杰特別提到，一些頗受學童喜愛的玩具，如史萊姆黏液玩具、膨脹玩具、波波氣球及巴克磁球等等，都是具風險性玩具，稍有不慎，很容易發生危險，像具延展性史萊姆黏土及奈米膠帶氣球等玩具，可能添加硼砂等化學物質，長期接觸使用易引發過敏性皮膚炎或過敏反應，小朋友不要玩太久，且使用後應立即洗手；而具吸水膨脹之玩具，要避免孩子誤食，造成吞入梗塞。

經濟部標準檢驗局與台灣玩具暨生活用品研發檢測中心今年首度來金門參加「祖父母節」的歡慶活動，經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰向貴賓解說。記者蔡家蓁／攝影
經濟部標準檢驗局與台灣玩具暨生活用品研發檢測中心今年首度來金門參加「祖父母節」的歡慶活動，經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰向貴賓解說。記者蔡家蓁／攝影
經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰（中）向與會的人員解說安全座椅與安全玩具標章與規定。記者蔡家蓁／攝影
經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰（中）向與會的人員解說安全座椅與安全玩具標章與規定。記者蔡家蓁／攝影
金門縣家庭教育中心今天在金湖綜合體育館舉辦「祖孫同樂健康動一夏」活動，教育處長孫麗琪（右一）、縣議員王秀玉、經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰也跟現場民眾跳舞同樂。記者蔡家蓁／攝影
金門縣家庭教育中心今天在金湖綜合體育館舉辦「祖孫同樂健康動一夏」活動，教育處長孫麗琪（右一）、縣議員王秀玉、經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰也跟現場民眾跳舞同樂。記者蔡家蓁／攝影
金門縣家庭教育中心今天舉辦「祖孫同樂健康動一夏」活動，活動安排行動劇，吸引小朋友認真觀看。記者蔡家蓁／攝影
金門縣家庭教育中心今天舉辦「祖孫同樂健康動一夏」活動，活動安排行動劇，吸引小朋友認真觀看。記者蔡家蓁／攝影
金門縣家庭教育中心今天舉辦「祖孫同樂健康動一夏」活動，爺孫一起跳舞扭一扭。記者蔡家蓁／攝影
金門縣家庭教育中心今天舉辦「祖孫同樂健康動一夏」活動，爺孫一起跳舞扭一扭。記者蔡家蓁／攝影

金門 祖父母節

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