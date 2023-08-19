大港閱冰今封街登場 下雨不減冰品控興致

萬眾矚目的「大港閱冰」今天登場，雖然天公不作美下起間歇雨勢，仍不減冰品控的熱情，紛紛湧入鼓山渡輪站前濱海一路會場，現場共33家各式冰品，讓愛好者陷入選擇障礙。

觀光局長高閔琳表示，活動共集合33家冰品名店，還有12家特色餐車等大家來品嘗，現場開放開放民眾現場針對冰品店家投票，完成投票就有機會獲得一張「禮冰券」，可在活動後8月21日起至9月10日，到合作的冰品店家消費享折扣。

今天下午雖然下起間歇雨勢，依然不減冰品愛好者熱情，有饕客表示，已期待活動已久，雖然不是想像中在炎炎夏日中吃冰，但不影響對冰品的愛好，現場有太多家冰店會陷入選擇障礙，為怕吃到太冷，已經準備好外套要盡可能嘗試。

店家受訪表示，雨勢難免會影響人潮，不過目前看起來仍熱絡，因為活動為店面帶來很大的曝光機會，即使結束後也能吸引顧客上門消費，祈禱活動第二天天空能放晴，讓更多人來這邊體驗各式冰品。

作為「甜品控」的高雄市長陳其邁，現場在店家指導下，自製作一分「最澎派」的冰品，透露會吃冰來舒緩情緒，要拿這分冰來當今天晚餐，體驗玩製作過程忍不住說「我也來開一家好了」。

針對冰品衛生，陳其邁強調，衛生局都有特別進行查驗，現場店家所有檢驗都合格，高雄453家的冰飲品業者也有陸續進行講習，希望說市民都可以安心享受吃冰樂趣。