高市「大港閱冰」消暑登場 33家冰店齊聚民眾擠爆

由高雄市觀光局主辦的大港閱冰冰品市集嘉年華今、明兩天在鼓山輪渡站前濱海一路封路舉行，現場集合33家冰品名店同場比拼，大家都端出拿手冰品吸客，剛開幕就湧入近萬人次參與，包括高雄市長陳其邁、議長康裕成等人到場與民眾同樂，為店家加油打氣，陳其邁更下場嘗試製作冰品，體驗冰品的各式創意，盡管現場下起大雷雨，也擋不住滿滿人氣。

高市觀光局表示，本週末活動以「大港閱冰X旗津風箏節暨氣墊水樂園」雙主場模式舉行，鄰近的旗津還有風箏節及氣墊水樂園活動，歡迎想來高雄吃冰消暑、嚐海鮮美食、看風箏賞海景的朋友們，務必把握今明兩天來高雄遊玩。陳其邁強調，這次冰品市集均經過嚴格檢驗，歡迎大家把33家冰店一次吃透透；觀光局長高閔琳介紹冰店款式多樣，包括傳統八寶冰、圓仔冰，還是網美類型的雪花冰或各種創意的冰淇淋，來這裡通通都能吃到。