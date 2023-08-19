高雄登革熱+2！全市38區警戒狀態

高雄今日新增登革熱本土個案2例，分別是住在鳳山區的男子及住在湖內區的少女，兩人都有台南市活動史，實驗室檢驗結果皆為PCR陽性，確診第一型登革熱。防疫團隊在2人居住社區周邊發現大量積水容器孳生病媒蚊。衛生局說，高雄市38區均進入警戒狀態，呼籲民眾清除積水容器，防止登革熱疫情擴散。

衛生局說，目前高雄登革熱累計本土67例、境外移入15例。今天新增本土個案2例，第一案是住鳳山區的30多歲男子，經疫調8月15日出現發燒、肌肉痠痛、食慾不振等症狀，8月17日曾於台南市就醫，因症狀未緩解，18日再次於本市診所就醫並通報。

第2案為居住湖內區10多歲女性，經疫調8月13日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日至診所就醫，8月18日二次就醫通報。兩案均為NS1快篩陽性，實驗室檢驗確診第一型登革熱，且發病前均有台南市活動史。防疫團隊已規劃執行住家及工作地周邊100公尺範圍，執行緊急防治工作。

衛生局表示，鳳山區個案社區周邊共發現28個積水容器，其中10個已孳生病媒蚊（陽性率35.71 %）；湖內區社區周邊共發現20個積水容器，其中9個已孳生病媒蚊（陽性率高達45 %）。孳生源態樣主要有花器、底盤、水桶、桶蓋、塑膠容器、塑膠袋、帆布、輪胎、旗座、畚箕等。防疫人員現場清除積水並開單告發，可罰1200元至1萬5000元。