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旗津風箏節管制交通！警開逾50件罰單 居民炸鍋：有家歸不得

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，開單多，引起在地居民反彈。記者王昭月／攝影
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，開單多，引起在地居民反彈。記者王昭月／攝影

高雄旗津風箏節今年延長為3周，分散6天舉辦，警方配合管制交通，舉發逾50件違規卻招惹民怨，有居民怨「有家歸不得」，有人批道路管制，在地人連買個東西也會開紅單：促進繁榮不是辦活動就能解決。在地多位里長認為，旗津平時周休就管制，大家應相互配合，否則遊客不來，重挫觀光，大家都不樂見。民代則建議警方宣導與勸導雙管齊下，別急於開單，演成警民對峙。

高雄旗津是旅遊名勝，市府每年辦黑沙玩藝節、啤酒嘉年華等大型活動促進觀光，去年才辦2天即吸引7萬遊客的旗津風箏節，今年特別延長到3個周休假日，目標15萬遊客，但舉辦期間因交通管制，「海產街」被觀光客攻占，在地居民卻進出不便，民怨炸鍋。

夏姓居民說，俗稱「海產街」的廟前路，從天后宮到海水浴這段很早以前每到假日就管制，最近不但嚴禁機車且開始開罰，本地人騎車進去買個東西也會被開紅單。陳小姐嘆「有家歸不得，到底要住家怎樣是好」?

鄭姓居民說，像騎電動四輪車的遊客撞到人，警方當沒事放行，租車業都快擺到路中間，何時管過？劉小姐嘆，海產街允許外來客騎腳踏車跟電動四輪車，卻不准旗津人騎機車！龍姓居民指，旗津變觀光景點後，苦了居民，肥了商家。

警方對電動四輪車可進廟前路一事表示，電動四輪車有固定路線，但不包含廟前路，此部分已多次向出租業者要求，務必對遊客詳述行車動線，以免受罰。

旗津商圈所在幾名里長說，海產街平時周休假日及辦大型活動時一直有管制，路口設警示牌並有警察指揮，但少數居民仍是硬闖，不守法遭開單才埋怨因為交通管制造成生活不便。辦活動難免會衝擊居民權益，但不辦，店家倒了，經濟受創，相信大家也不樂見。

市議員簡煥宗表示，市府感念防疫期間旗津居民為守護高雄犧牲很大，疫後投入許多心血辦活動振興觀光，建議警方在管制上能以宣導及勸導雙管齊下，讓居民了解管制內容，萬一屢勸不聽再執行公權力，避免一再演成警民對峙。

高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，開單多，引起在地居民反彈。記者王昭月／攝影
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，開單多，引起在地居民反彈。記者王昭月／攝影
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，管制區內開單多，引起在地居民反彈，只罰居民不罰騎電動四輪車的外來客。記者王昭月／攝影
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，管制區內開單多，引起在地居民反彈，只罰居民不罰騎電動四輪車的外來客。記者王昭月／攝影
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，開單多，引起在地居民反彈。記者王昭月／攝影
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，開單多，引起在地居民反彈。記者王昭月／攝影
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，管制區內開單多，引起在地居民反彈，只罰居民不罰騎電動四輪車的外來客。記者王昭月／攝影
高雄旗津海產街每逢周休假日即管制，近期因辦風箏節，管制區內開單多，引起在地居民反彈，只罰居民不罰騎電動四輪車的外來客。記者王昭月／攝影
高雄旗津近期因辦風箏節，進行交通管制。記者王昭月／攝影
高雄旗津近期因辦風箏節，進行交通管制。記者王昭月／攝影

風箏節 交通管制 警察 高雄市

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