澎湖獲贈80台吐氣流量計 守護氣喘患者
出身澎湖的台大名醫黃凱文今天以澎湖海慈善基金會名義捐贈80台吐氣流量計，造福在地氣喘患者，縣長陳光復感謝社會源源不斷的善心，提供民眾更現代便利的醫療器材。
陳光復透過新聞稿表示，黃凱文是澎湖子弟，目前是台大醫院醫師，此次以澎湖海慈善基金會名義捐贈醫療資源，回饋家鄉，造福在地氣喘患者，義行善舉令人感佩，特別致贈感謝狀。
黃凱文表示，氣喘是一種反覆發作的氣流阻滯病變，有時會自行緩解，有時需經適當治療而恢復。吐氣流量計可供病患每天自我檢查氣道變化參考數值，提供醫師設計適合用藥方式。
澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，每年全國氣喘死亡人數近1000人，氣喘患者可透過自我檢測，防患未然，及時接受合宜治療，對於氣喘病患實為一大福音。
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