萬丹設大型養雞場飼逾6萬隻雞 鄰近4村百村民成立自救會抗爭

屏東萬丹將設立占地3分的大型養雞場，預計養6萬5千隻雞，鄰近4村民憂心造成空氣汙染，影響生活品質，今上午集結百名村民成立「愛家鄉反污染自救會」，誓言埋鍋造飯長期抗爭；縣府表示，該雞場業者經法定程序申請合法建照，採密閉式水簾，較傳統雞舍較無臭味疑慮，對於民眾的擔憂將再通知業者與地方加強溝通。

高雄劉姓業者於去年向鄉公所、縣府申請興建養雞場，場址位於萬丹鄉大勇路349巷，面積約3分地，預計養6萬5千隻雞，鄰近新鐘、水仙、新庄與新園鄉瓦窯等4村，引起村民擔憂雞舍伴隨的臭味與噪音恐衝擊日常生活及學童就學，今上午9點半近百名村民冒雨在養雞場門口成立「愛家鄉反污染自救會」發動抗爭。

自救會長吳正模表示，村庄四周盡是良田，設置養雞場不僅衝擊既有農產，更影響周遭新鐘等4村近2萬人，且距離村庄內的新庄國小和萬新國中不到2公里，空氣汙染、噪音勢必衝擊村民日常生活，盼相關單位切勿核准設立，要求業者另覓地點。

「動工才知道」，他說，知道要建養雞場後就持續反對數月，要求鄉公所請業者出面協調卻遲無下文，因此今與4村長及百名村民共同組成自救會，並於現場進行反對興建連署，盼大家團結一致，絕對不能退縮，「養下去就無法阻擋」，若相關單位再無回應，將不惜到鄉公所、縣府抗議。

萬丹鄉公所主任祕書陳敏哲表示，該案於去年9月29日由前任鄉長初核，再送縣府申請通過核發建照，該養雞業者的水權及牧場事業登記尚未申請，待登革熱疫情紓緩後，會盡快協同業者與自救會居民協商。