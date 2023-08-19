遠在異鄉歡慶國慶 印尼移工金門嗨翻天

近3年受疫情影響，很多印尼移工都無法回國，金城鎮公所今天有一場溫馨的歡慶會，現場提供印尼當地特色美食、傳統童年遊戲，讓60多位的移工朋友能短暫休息充電後再出發，不少印尼看護直接把照顧的阿公阿嬤也帶到現場同歡，氣氛溫馨。

聽著印尼的國歌，這群來自印尼的移工與嫁來此的外籍配偶都相當感動....這群在金門工作的印尼移工，大部分在金門從事看護工作，今天難得向僱主請假，「偷得半日閒」，不少人都盛裝出席這場活動。金門縣政府社會處長陳世保也到場跟印尼移工們問候，並跟大家同樂。

這是印尼國慶日首次移師離島舉辦歡慶會，邀集移工相聚金門，互訴思鄉情懷，除了移工外，還有嫁來此地的外籍配偶也到場同樂，以解思鄉之情。專人到府接送移工到鎮公所參加活動，活動還安排印尼傳統趣味遊戲「兩人三腳」、「袋鼠跳」、「吃餅挑戰賽」以及「老鷹抓小雞」等等，移工彼此嬉鬧，現場笑聲不斷。

活動中還安排歡唱國歌與摸彩活動， 中午則提供披薩以及炸雞，首次參加的女移工表示，這次活動安排很用心，大家圍成一圈寫下對未來的期許與展望，讓每個參加的人都印象深刻，且相當開心。