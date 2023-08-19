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效仿米開朗基羅「創世紀」 南迴藝術季作品「雕刻身命」裸露寫實引熱議

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2023「台東南迴藝術季」正式開跑，今年共計7組作品分布在南迴沿線，位在太麻里鄉瀧溪火車站大廳內的作品「雕刻身命」，以真人的方式效仿米開朗基羅著名畫作「創世紀」，影像中10多位表演者，身上都有刺著傳統圖騰，而原本是食指對食指地方，改變成拍刺的工具，可表達雕刻生命的意思。記者尤聰光／攝影
2023「台東南迴藝術季」正式開跑，今年共計7組作品分布在南迴沿線，位在太麻里鄉瀧溪火車站大廳內的作品「雕刻身命」，以真人的方式效仿米開朗基羅著名畫作「創世紀」，影像中10多位表演者，身上都有刺著傳統圖騰，而原本是食指對食指地方，改變成拍刺的工具，可表達雕刻生命的意思。記者尤聰光／攝影

2023「台東南迴藝術季」正式開跑，今年共計7組作品分布在南迴沿線，其中一組由排灣族藝術家宋海華與紐西蘭薩摩亞裔攝影藝術家Greg Semu的「雕刻身命」作品，因為寫實呈現男性私處部位，在部落引起熱議。策展人李韻儀表示，這是具有文化內涵的作品創作。

2023「台東南迴藝術季」策展人李韻儀接受媒體訪問說，台灣是南島民族的發源地，藝術家想要表達這塊土地的感恩與致敬，也是一件具有文化內涵的作品創作，期望每一位到訪觀賞的民眾，能夠尊重並用藝術的角度來好好欣賞，並理解其中的奧妙。

她表示，為什麼他要特地讓自己是在亞當的位置上，而藝術家王海華是在一個造物者的位置，因為他是想要藉由這樣的一個構圖、這樣的一個創作，來向台灣的原住民族致敬，特別是海華是排灣族傳統的拍刺藝術家，想表達出這個文化意義跟技術找回來。

這件「雕刻身命」作品位在太麻里鄉瀧溪火車站大廳內，以真人的方式效仿米開朗基羅著名畫作「創世紀」，影像中10多位表演者，身上都有刺著傳統圖騰，而原本是食指對食指地方，改變成拍刺的工具，可表達雕刻生命的意思。

不過，因為寫實呈現男性私處部位，在部落引起熱議，民眾反應兩極。林姓村民說「這作品很好，很感動，很像是看到在那個聖經裡面的意境，不用想太多」；另有村民說「不好看啦！影響小孩子，當然是穿衣服是比較好，還是給他遮起來也好」。

「雕刻身命」由排灣族藝術家宋海華與紐西蘭薩摩亞裔攝影藝術家Greg Semu創作，因為寫實呈現男性私處部位，在部落引起熱議。記者尤聰光／攝影
「雕刻身命」由排灣族藝術家宋海華與紐西蘭薩摩亞裔攝影藝術家Greg Semu創作，因為寫實呈現男性私處部位，在部落引起熱議。記者尤聰光／攝影

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