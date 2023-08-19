屏菸推七夕知性行程 穿情侶裝入園享門票買一送一優惠

下周二就是七夕情人節，屏東市屏菸1936文化基地推出常設展門票「買1送1」活動，8月22日當天穿著情侶裝的遊客，只要在園區內拍照打卡即可獲門票「2人同行1人免費」優惠，歡迎有情人到屏菸安排一趟知性之旅。

七夕情人節與情人一同穿著情侶裝到屏菸就能一次「解鎖」4大展區，包括「屏東菸葉館-複勳的金黃記憶」、「屏東客家館」、「屏東原民館」、「沉浸式體驗館-屏行宇宙」特展等，走訪各具特色的展館，共度療癒系的情人節。