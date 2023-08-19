恆春豎孤棚 月底搶孤完就拆

屏東縣恆春古城是國定古蹟，西門城牆邊有棟透天厝民宅改建，因貼近古城牆體，被依違反文化資產保存法「遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道」裁罰30萬元，而恆春鎮公所設在東門城外的中元豎孤棚設施，也因緊鄰城牆被要求遷移，但公所苦覓新址無著落，文資局下最後通牒，今年中元搶孤活動本月30日結束後就要拆遷。

文資法第34條及第106條規定，營建工程時不得破壞古蹟，亦不得遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道，違者最高可裁罰200萬元罰鍰。恆春西門城牆外有棟透天厝翻修房子，去年被檢舉違建，房子緊鄰城牆，文化部文資局現場丈量，透天厝牆面幾乎緊貼古城牆體，除阻塞觀覽通道外，屋頂高於城牆馬道0.45公尺，裁罰30萬元。

恆春鎮公所16年來在東門城旁興建中元豎孤棚比賽會場，成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光勝事，獲台灣「宗教百景」殊榮，但因設施緊鄰古城牆，文資局以違反文資法下令遷移；搶孤會場依古禮需在古城旁舉行，公所好不容易在西門城牆外找到私有空地，擬租借做為永久活動場址，但因地主意見分歧而取消。

行政院前院長蘇貞昌去年到恆春視察「恆春古城保存活化專案計畫」，文化部投入4.3億元，同意補助會場設施遷移費，但公所苦覓新址無著落，文資局下最後通牒，公所允諾今年活動結束拆遷。

鎮長尤史經說，恆春搶孤是地方盛事，也是恆春古城文化重要一環，起源地位於恆春土地公廟旁，本想趁此機會回到起源地，但周邊地主不同意租地，未來每年活動期間於現址臨時搭建。