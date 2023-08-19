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不敵強降雨 高雄車站大廳積水

聯合報／ 記者王昭月任義宇王勇超／高雄報導
高雄車站第二期工程施工中，雖有圍籬，雨水仍滲入。記者王勇超／攝影
高雄車站第二期工程施工中，雖有圍籬，雨水仍滲入。記者王勇超／攝影

高雄市區前天遭強降雨襲擊，市區多處路段積淹水，部分公共設施出現災情，高雄火車站大廳直到昨早仍有積水痕跡，旅客紛閃避。台鐵表示，因車站第二期工程施作中，前天大雨積水從接縫處沿牆面流下來，導致大廳地面積水；三民區建興民有市場先前下雨屋頂漏水，去年補強工程完工後，這次未漏水，高雄76座公有市場，部分因年代久遠，經發局統計，有20處市場需耐震補強。

因鐵路地下化2018年10月14日正式啟用高雄火車站，有流線型空中花園，大廳搭配雲朵天花板，融入廟口意象，被視為近年高雄的全新地標，但前日清晨大雨，旅客卻發現高雄車站大廳積水，工作人員拿水桶接水。

網友認為，高雄車站是新建築，遇雨地板竟積水，讓人難以想像；昨早高雄火車站大廳仍有2攤面積約1平方公尺的積水，趕路旅客紛紛閃避以免滑倒，現場也有工作人員拿拖把吸水、拖地。

高雄火車站長上官慧珠說，火車站目前營運部分是第一期已啟用的工程，周邊仍有第二期工程施工，第一期與第二期之間，雖有用圍籬圍起，但圍籬還是有縫隙，下雨時水從縫隙流進營運區。發現漏水後，立刻通知鐵工局南工處改善，鐵工局派人幫忙掃水，新的高雄火車站啟用後雖有遇颱風，但雨勢從沒像前天那麼大，漏水情形較明顯。

無獨有偶，高雄市部分菜市場，遇大雨也會漏水，三民區建興民有市場以往因建物水泥老舊，下雨時天花板滲水，地板破損處形成小水漥，讓攤商與買菜民眾困擾，市長陳其邁上任後推動76處市場與攤集場改造活化。

建興民有市場管委會主委施宗志說，市場整建後改善環境，補強建物安全性，屋頂防水施作解決下雨漏水，改善混凝土中剝落問題。

經發局長廖泰翔說，高雄市20處市場需耐震補強，前年獲經濟部補助14處公有市場補強經費5306萬元，今年6月再獲4處公有市場補強經費約5700萬元，預計2年內完工，施工重點為擴柱補強、屋頂防水及攤台修復，改善市場環境。

火車站 漏水

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