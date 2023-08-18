高雄男登革熱確診…疫調卻隱瞞足跡 衛生局開罰了

高雄今日無新增本土登革熱病例，累計本土65例、境外移入15例。衛生局說，近日仁武區一名70多歲男子確診登革熱，但他刻意隱瞞發病前兩周曾到左營區青雲宮是周邊工地辦理業務，衛生局直到第三度疫調經由他的同事告知，才釐清男子的足跡，依傳染病防治法重罰6萬元。

衛生局表示，國內本土登革熱疫情持續，衛生單位接獲通報確診個案，均會立即疫調以釐清感染來源並評估後續風險，近日仁武區70多歲男子革熱確診，他在衛生單位疫調時，刻意隱匿工作地活動史，未如實告知發病前2周內，曾前往左營區青雲宮市集周邊2處工地辦理業務，僅表示平日只在住家附近活動。

衛生局說，直到第三度疫調，經男子的同事告知，才釐清他工作地點足跡。「影響防疫工作甚鉅！」衛生局依傳染病防治法第43條，處6萬元以上至30萬元以下的罰鍰；呼籲民眾配合疫調，務請詳實提供疫調資訊，切勿隱匿或提供不實資訊，以免誤導疫情而致風險擴散。

衛生局表示，登革熱病媒蚊傳播風險與環境極為相關，特別像建築工地積水與露天雜物堆置，經常是病媒蚊孳生的溫床，工地建案業者應落實工安及登革熱環境計畫，主動針對可能孳生病媒蚊區域進行巡查丶清理，對於無法清除積水處，應至少每兩週投(噴)藥一次或採取抽乾等措施。