侯友宜屏東拜票突跳電民眾喊 「支持核能」 台電：冷氣故障非停電
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東，為屏北立委參選人黃明賢站台提振選情，他上午走訪北區市場、到慈鳳宮參拜、座談，中午至鹽埔鄉朝鳳宮參拜，接著去農會座談，瞭解泰國蝦、檸檬等產業；侯會面農民提4點承諾，提高老農津貼、委由新北市果菜公司收購鹽埔無法出售的農產，並拓展國外市場、大力開放移工政策，解決外銷、缺工問題，另發展產業園區，吸引青年返鄉。
侯今約11點半左右抵達鹽埔鄉朝鳳宮，簡短參拜後到縣農會鹽埔辦事處與農民座談，未料冷氣開關跳脫，人群上到2樓感到一陣悶熱，等候的支持者們拿著議員黃明賢的競選扇子煽風解熱，屏東縣農會總幹事廖展毅直指缺電已成常態，借題發揮提起能源議題，現場也有支持者大喊「支持核電！」
侯辦對外發出「跳電30分鐘」新聞稿，台電屏東區處回應指，未收到該處關於停電的反映，經聯絡了解停電情況，實是用戶自身冷氣設備故障導致，與本公司無關，供電一切正常。
現場農民提及老農津貼與農作物出口一事，侯友宜端出牛肉指，未來當選會大興核電、停止燃煤降低用電成本，掐緊預算，承諾「津貼從8000元起跳」，絕不會比民進黨更低，並由新北市果菜運銷公司負責收購鹽埔鄉賣不出去的棗子、蓮霧、檸檬等，藉此照顧屏東農民，並打通中國限制、拓展既有市場，同時大力開放移工來台方案，「不能過於保守，要滿足產業需要」。
侯再提鹽埔自來水接管率低，未來當總統會從偏鄉開始建設，「該接的接一接」，照顧人民基本生活所需，另針對青年返鄉及農產外銷，一部分開闢地方產業園區，「要從南部建設往北」，並加速兩岸溝通，穩定彼此關係恢復貿易管道，加上發展精緻、科技農業，開闢國際市場，以此提升南部薪資水平，目標是達北部標準，「這樣年輕人就會回來。」
接著侯再參訪檸檬和泰國蝦，嘗試剪枝取果、換裝下水撈蝦，他說，到鹽埔來看檸檬農民，是因為最近價錢不好、賣不出去，導因是兩岸市場沒開放，國際也無法外銷，因此農民生活困難，另外，泰國蝦農面對蝦子染病、缺工等困難，會聯繫專家指導，將養殖戶的損失降到最低。
53歲泰國蝦農陳文章接手家業10餘年，養殖面積達3甲，有12池，他希望侯當選後，能開放陸客來台，增加內銷，「六合夜市一隻烤蝦可以賣到250元」，有消費就有市場，另外電費跟染疫問題真的備受困擾，盼侯能協助解套。
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