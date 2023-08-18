快訊

好市多又出包！這款大蒜調味粉檢出殘留農藥

景氣近八年最慘！主計總處下修GDP至1.61%

減稅利多！基本生活費調升至20.2萬元 多口之家將受惠

侯友宜屏東拜票突跳電民眾喊 「支持核能」 台電：冷氣故障非停電

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到參訪泰國蝦養殖戶，承諾協助養殖戶解決缺工、染病等問題。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到參訪泰國蝦養殖戶，承諾協助養殖戶解決缺工、染病等問題。記者張已亷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東，為屏北立委參選人黃明賢站台提振選情，他上午走訪北區市場、到慈鳳宮參拜、座談，中午至鹽埔鄉朝鳳宮參拜，接著去農會座談，瞭解泰國蝦、檸檬等產業；侯會面農民提4點承諾，提高老農津貼、委由新北市果菜公司收購鹽埔無法出售的農產，並拓展國外市場、大力開放移工政策，解決外銷、缺工問題，另發展產業園區，吸引青年返鄉。

侯今約11點半左右抵達鹽埔鄉朝鳳宮，簡短參拜後到縣農會鹽埔辦事處與農民座談，未料冷氣開關跳脫，人群上到2樓感到一陣悶熱，等候的支持者們拿著議員黃明賢的競選扇子煽風解熱，屏東縣農會總幹事廖展毅直指缺電已成常態，借題發揮提起能源議題，現場也有支持者大喊「支持核電！」

侯辦對外發出「跳電30分鐘」新聞稿，台電屏東區處回應指，未收到該處關於停電的反映，經聯絡了解停電情況，實是用戶自身冷氣設備故障導致，與本公司無關，供電一切正常。

現場農民提及老農津貼與農作物出口一事，侯友宜端出牛肉指，未來當選會大興核電、停止燃煤降低用電成本，掐緊預算，承諾「津貼從8000元起跳」，絕不會比民進黨更低，並由新北市果菜運銷公司負責收購鹽埔鄉賣不出去的棗子、蓮霧、檸檬等，藉此照顧屏東農民，並打通中國限制、拓展既有市場，同時大力開放移工來台方案，「不能過於保守，要滿足產業需要」。

侯再提鹽埔自來水接管率低，未來當總統會從偏鄉開始建設，「該接的接一接」，照顧人民基本生活所需，另針對青年返鄉及農產外銷，一部分開闢地方產業園區，「要從南部建設往北」，並加速兩岸溝通，穩定彼此關係恢復貿易管道，加上發展精緻、科技農業，開闢國際市場，以此提升南部薪資水平，目標是達北部標準，「這樣年輕人就會回來。」

接著侯再參訪檸檬和泰國蝦，嘗試剪枝取果、換裝下水撈蝦，他說，到鹽埔來看檸檬農民，是因為最近價錢不好、賣不出去，導因是兩岸市場沒開放，國際也無法外銷，因此農民生活困難，另外，泰國蝦農面對蝦子染病、缺工等困難，會聯繫專家指導，將養殖戶的損失降到最低。

53歲泰國蝦農陳文章接手家業10餘年，養殖面積達3甲，有12池，他希望侯當選後，能開放陸客來台，增加內銷，「六合夜市一隻烤蝦可以賣到250元」，有消費就有市場，另外電費跟染疫問題真的備受困擾，盼侯能協助解套。

國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣參訪檸檬果農，聽取農民心聲。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣參訪檸檬果農，聽取農民心聲。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣跑選戰，中午12點左右到鹽埔鄉朝鳳宮參拜，多名地方民意代表陪同。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣跑選戰，中午12點左右到鹽埔鄉朝鳳宮參拜，多名地方民意代表陪同。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到參訪泰國蝦養殖戶，體驗撈蝦。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到參訪泰國蝦養殖戶，體驗撈蝦。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣參訪檸檬果農，聽取農民心聲。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣參訪檸檬果農，聽取農民心聲。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到縣農會鹽埔辦事處與農民座談，端4大政策牛肉提振選情。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到縣農會鹽埔辦事處與農民座談，端4大政策牛肉提振選情。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到縣農會鹽埔辦事處與農民座談，端4大政策牛肉提振選情。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到縣農會鹽埔辦事處與農民座談，端4大政策牛肉提振選情。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到縣農會鹽埔辦事處與農民座談，端4大政策牛肉提振選情。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣到縣農會鹽埔辦事處與農民座談，端4大政策牛肉提振選情。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣參訪泰國蝦養殖戶，體驗撈蝦。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東縣參訪泰國蝦養殖戶，體驗撈蝦。記者張已亷／攝影

農民 屏東縣

延伸閱讀

全台第一個掛出與侯友宜聯合看板 張麗善：團結才能政黨輪替

南台灣好台灣會更好 侯友宜：解決困難讓屏東大發展

影／侯友宜到屏東與農民座談 親自下水體驗農民辛勞

侯友宜稱三次親訪卻見不到 郭台銘：「過去就讓它過去」 不設立場

相關新聞

黃珊珊稱獲最多前瞻預算鳳山暴雨現天坑為市民不值 陳其邁：將心比心

高雄昨日強降雨，造成多處路段淹水，前台北市長黃珊珊在臉書發文表示，高雄獲得了最多的前瞻建設計畫預算，但市民所享受到的生活...

侯友宜屏東拜票突跳電民眾喊 「支持核能」 台電：冷氣故障非停電

國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東，為屏北立委參選人黃明賢站台提振選情，他上午走訪北區市場、到慈鳳宮參拜、座談，中午至鹽埔...

昨高雄暴雨釀災…黃珊珊臉書說鳳山有天坑 公路總局急澄清：路裂不是坑

高雄昨日強降雨，造成多處路段淹水，其中鳳山區鳳林路與東福街口，出現一處寬約3公尺、長約5公尺的裂痕，幸未造成傷亡。前台北...

高雄木瓜腐爛多 農友可拍照下載APP上傳雲端爭取救助

大雨下不停，高雄六龜、美濃、杉林等地木瓜水傷嚴重，滿園瓜果腐爛，慘不忍睹，立委邱議瑩今早偕農糧署及市府農業局官員前會勘，...

影／直擊！高雄火車站大廳漏水 台鐵：雨水從工程圍籬縫隙滲入

高雄市區昨日遭到強降雨襲擊，造成市區多處嚴重積淹水，高雄火車站昨日也出現漏水，工作人員在大廳擺放水桶接水，直到今天上午，...

高雄昨大雨本館路「刁車」夯點 今無雨飄烤鴨、地瓜香

高雄本館路昨上午7點多因豪大雨狂瀉瞬間成「本館河」，趕上班的機車騎士強行冒險涉水，導致火星塞進水熄火，在雨中接力牽機車的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦