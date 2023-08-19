被指雨水下水道完工率差 高市府：全方位治水建設

前國民黨青年部主任陳冠安今天指去年高市雨水下水道完工比率，是六都最差。對此，高市水利局表示，雨水下水道規劃建置長度為滾動檢討增加，不能用完工比率統計；市府全方位治水建設。

陳冠安今天在臉書（Facebook）發文表示，高雄昨天大雨造成多處淹水。而2022年高雄雨水下水道完工比率是六都最差。但2010年雨水下水道完工比率69.26%，位居六都第三；只是12年後，全國平均增加到79.81%，高雄僅提升到78.2%。

陳冠安說，高雄雨水下水道建設落後，不是市長陳其邁的錯，但如何追回這些年落後的進度，就是陳其邁的責任，「陳建仁可無法再說陳其邁有超前部署了」。

對此，高雄市水利局發布新聞稿表示，雨水下水道規劃建置長度是配合都市計畫變更、道路開闢建置，規劃建置長度為滾動檢討增加，不能用完工比率統計。

水利局指出，高雄市幅員大，有多處都市計畫、道路未開闢，目前雨水下水道規劃總長度887公里、建設總長度694公里，實施率78.2%。高雄市在各縣市政府查核成績評比全國第一。

水利局也強調，都市防洪治水重點工作不僅雨水下水道建置，還包含上游水土保持、中游區域排水、中小排水、市區道路排水、滯洪池建設等。

水利局表示，高雄市行政區面積達2952平方公里，為六都面積最大，已建置雨水下水道694公里、25座滯洪池，改善土庫、林園、美濃、鳳山溪及後勁溪排水，縮減淹水面積達609公頃，所推動各項工程均依規範如期如質完成。