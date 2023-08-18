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昨高雄暴雨釀災…黃珊珊PO鳳山天坑照 公路總局急澄清：路裂不是坑

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市昨早大雨，鳳山區鳳林路與東福街口的路面出現寬約3公尺、長約5公尺的裂痕。圖／讀者提供
高雄市昨早大雨，鳳山區鳳林路與東福街口的路面出現寬約3公尺、長約5公尺的裂痕。圖／讀者提供

高雄昨日強降雨，造成多處路段淹水，其中鳳山區鳳林路與東福街口，出現一處寬約3公尺、長約5公尺的裂痕，幸未造成傷亡。前台北市長黃珊珊在臉書發文說，高雄前瞻計畫預算最多，但連她的老家鳳山也因為暴雨出現天坑，讓她替高雄人感到不值。路段維管單位交通部公路總局說，當時埋在地下的污水管線瞬間滿管，造成人孔蓋往上衝擊，導致路面裂開，不是天坑。

黃珊珊昨日在臉書貼文表示，高雄市受到對流影響，從清晨就降下暴雨，讓許多區域都傳出淹水災情，儘管媒體與市政府堅稱只是「積水」，但積水之深不只讓車輛拋錨，無法通行，甚至連她曾經住過的老家鳳山，也因為暴雨出現天坑。

黃珊珊說，她真心為高雄居民感到不值，因為民進黨執政的高雄市政府獲得了最多的前瞻建設計畫預算，但高雄市民所享受到的生活品質，卻是跟金額數目天差地遠。

高市府表示，並不清楚黃珊珊臉書所指為何？若是指昨日鳳山區鳳林路與東福街口的路面破損，高市府水利局表示，該處是因污水人孔發生氣沖，造成路面損壞，當天下午已完成改善恢復通車。

交通部公路總局第三區養護工程處鳳屏工務段長陳永銘說，鳳林路與東福街口污水人孔，配合路平作業埋在路面底下，昨早大雨時，因為污水管線瞬間滿管造成氣沖，使人孔往上衝擊，造成路面裂開，「那個不是天坑」。

高市水利局昨天也同時完成污水人孔提升，並更換成上浮式人孔。圖／讀者提供
高市水利局昨天也同時完成污水人孔提升，並更換成上浮式人孔。圖／讀者提供
鳳山區鳳林路與東福街口的路面破損昨日下午已修復完成。圖／讀者提供
鳳山區鳳林路與東福街口的路面破損昨日下午已修復完成。圖／讀者提供

天坑 黃珊珊 高雄市

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