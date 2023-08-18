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南台灣好台灣會更好 侯友宜：解決困難讓屏東大發展

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
侯友宜（右一）今天走訪屏東北區市場與攤販互動。記者劉星君／攝影
侯友宜（右一）今天走訪屏東北區市場與攤販互動。記者劉星君／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今走訪屏東，拉抬國民黨屏東縣第一選區立委參選人黃明賢聲勢，到北區市場拜票、慈鳳宮參拜與基層座談，侯友宜說，南台灣好，台灣會更好，會和所有人一起從屏東做起，解決屏東遇到困難，讓屏東大發展。

國民黨籍屏東市長周佳琪，是議長周典論的二女兒，周佳琪今出席，現身力挺黨提名的總統參選人侯友宜。國民黨籍的縣議員王景山，先前擔任郭台銘主流民意大聯盟屏東場助講者，還到苗栗場擔任主持人，王景山今說，他是國民黨員，會支持國民黨提名的總統參選人，有六成民意要下架民進黨，整合主流民意，團結一致才有機會。

侯友宜今先到黃明賢競選總部拉抬聲勢，周佳琪、原民立委參選人盧縣一到場。侯友宜說，一下車感受到屏東鄉親滿滿熱情，未來他當選總統，會讓台灣安全，孩子進職場、不上戰場，也會解決屏東長期遭遇困難，包括屏東市都市計畫通盤檢討、青年人口流失嚴重、對外交通建設、以及農漁產外銷市場等問題。

黃明賢說，侯友宜到屏東，安排很多地點來與鄉親互動，侯友宜是最接地氣總統參選人，明年1月13讓侯友宜當選總統，黃明賢、盧縣一當選立委，一起為台灣打拚。

周佳琪說，希望台灣走向非戰與和平，老幼照顧受到保障，青年工作有出入，力挺國民黨所提名候選人，下架民進黨。而唯有團結所有力量，才能讓國民黨在國會過半、讓侯總統高票當選，大家支持，把侯友宜、黃明賢、盧縣一都送進中央。

侯友宜到北區市場，感受南台灣熱情，侯友宜說，北區市場滿滿熱情與人情，彼此間話家常、做生意，這就是台灣人真正「氣口」，市場內販售真材實料，這跟做人道理一樣，要實實在在，不需要包裝，不需要虛假，不需要有虛假的政黨、虛假的人，要認真打拚。

侯友宜（前排右三）今在屏東市慈鳳宮與基層座談，議長周典論的二女兒屏東市長周佳琪（左二）、屏北選區立委參選人、縣議員黃明賢（右二）與黨籍議員們出席，展現團結氣勢。記者劉星君／攝影
侯友宜（前排右三）今在屏東市慈鳳宮與基層座談，議長周典論的二女兒屏東市長周佳琪（左二）、屏北選區立委參選人、縣議員黃明賢（右二）與黨籍議員們出席，展現團結氣勢。記者劉星君／攝影

屏東縣 侯友宜 國民黨

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