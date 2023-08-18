台東咖啡評鑑出爐 農友廖國宏栽種世界冠軍豆

台東縣府與太麻里地區農會合辦「太平洋島嶼咖啡評鑑」競賽成績出爐，今年27位農友參賽，最後共計10位獲獎，其中，來自太麻里鄉華源農友廖國宏，摘下特得獎，成為今年咖啡王。

評審長、台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平說，今年受氣影響，產量減少外，風味品質和去年持平無法突破，但其基本豆子品質，依舊保持一定的高水準，前幾名風味口感也略帶變化。

台東縣為全國第3大咖啡產區，種植面積有143公頃，縣府近年來積極打造太平洋左岸台東咖啡品牌，今年與太麻里地區農會合作，舉辦「太平洋島嶼咖啡評鑑」競賽活動，吸引27位農友參賽。

經過初賽選豆、杯測和啜吸等評鑑，篩選23位農友進入決賽，再次經過評鑑，最後選出10位農友分別獲得銀質、金質、頭等及特等獎項，並於今天在縣府大禮堂由縣長饒慶鈴主持頒獎。