黃珊珊稱獲最多前瞻預算鳳山暴雨現天坑為市民不值 陳其邁：將心比心

高雄昨日強降雨，造成多處路段淹水，前台北市長黃珊珊在臉書發文表示，高雄獲得了最多的前瞻建設計畫預算，但市民所享受到的生活品質，卻跟金額數目天差地遠，連她的老家鳳山也因為暴雨出現天坑，讓她「真心為高雄居民感到不值！」高雄市長陳其邁今日受訪時說，台北的防洪頻率是5到10年的高標準的規劃，其他城市是2年到5年，希望將心比心，了解地方努力在解決積淹水。

黃珊珊在臉書貼文說，高雄市受到對流影響，從清晨就降下暴雨，讓許多區域都傳出淹水災情，儘管媒體與市政府堅稱只是「積水」，但積水之深不只讓車輛拋錨，無法通行，甚至連她曾經住過的老家鳳山，也因為暴雨出現天坑。

黃珊珊說，她真心為高雄居民感到不值，因為民進黨執政的高雄市政府獲得了最多的前瞻建設計畫預算，但高雄市民所享受到的生活品質，卻是跟金額數目天差地遠。

針對黃珊珊的臉書貼文，高雄市長陳其邁今早說：「選舉到了，我們也尊重！」在大雨過後，水利局、工務局、相關局處正密集針對一些易淹水的熱點來進行檢討，因昨天三民區、鳥松、鳳山，下雨的強度從氣象雷達觀測大概也達到67毫米左右，有超過我們防洪設計當時的一些標準，在加上昨日8時許海水滿潮，鳳山溪、寶珠溝、愛河幾乎都是滿水位，在積淹水的宣洩上比較困難。

陳其邁說，昨天已針對淹水狀況，全力來解決這些積淹水之苦，「我想這是我們地方政府要努力的，確實我們要更努力。」台北市雨水下水道的防洪頻率是5到10年的高標準的規劃，台北以外的城市的防洪頻率大概都是2年到5年，這個規格設計標準，當然沒辦法跟台北做比較，但是還是要努力來做。

陳其邁表示，在積淹水的部分，「我們也希望說大家應該要將心比心！」在民眾有困難的時候，也能夠了解地方努力在解決積淹水的部分。很多河川，像仁武的曹公新圳、北溝排水在永安、阿蓮的土庫排水、林園大排，在中央預算的支持下，淹水的狀況都解決。

陳其邁說，典寶溪的滯洪池也都是中央大力支持，才能夠順利解決，在典寶溪沿岸，過去在高速公路到岡山，暴雨時車子就開不過來，這種民眾的不方便，也都中央地方合作來共同解決。

陳其邁說，包括本和里滯洪池、寶業里滯洪池、十全滯洪池，這次也都發揮效果。柯文哲在2015年的時候也針對高雄的滯洪池，覺得說台北其實可以互相觀摩。

陳其邁透露，柯文哲當時稱讚當時興建本和里滯洪池的工務局局長，就是林欽榮副市長，後來林榮欽當柯文哲台北市的副市長；彭振聲是高雄市的水工處處長，後來也擔任台北市的副市長。陳其邁說，假如黃珊珊問一下林欽榮，或者是彭振聲副市長，「他們都很清楚說高雄做的努力！」