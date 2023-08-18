高雄木瓜腐爛多 農友可拍照下載APP上傳雲端爭取救助

大雨下不停，高雄六龜、美濃、杉林等地木瓜水傷嚴重，滿園瓜果腐爛，慘不忍睹，立委邱議瑩今早偕農糧署及市府農業局官員前會勘，指過去5天降雨量已逾400毫米，超過天氣參數標準，可認定災損，請農友先行拍照保全證據，等農業部公告補償機制時，下載災損APP上傳相關資料，不必再舟車勞頓到公所辦理。

農業部高雄農改場、高市農業局及議員林富寶等、六龜區長陳昱如、六龜農會總幹事林芷蕾等人今早赴六龜新威地區視察木瓜災損，立委邱議瑩指園內木瓜都是兩年植株，正是產果期，由於雨勢還可能再下，遲發性農損會逐漸現，災損應還會再擴大。

高雄農改場長戴順發指過去5天，降雨量已超過400毫米，超過災損天氣參數，一定會啟動天然災害會勘機制。高市農業局長張清榮指下周會再度會會勘，確認災情。

近期高雄接連下雨，多樣農產品已確認災損，公告申請天然災害救助，但木瓜尚未認列，不少農民喊苦，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，木瓜遇連續降雨，根部因浸水易損傷，果實採收後或出大太陽，就會出現腐爛等遲滯性災害，損失尚難估計。

六龜木瓜農嘆，大雨會讓木出現畸形花或授粉不完全，影響結果，即便結果也會受到水傷，採收前看似正常，包裝、運送過程才腐爛，大家損失慘重，卻容易因為此現象領不到救助金。

據美濃區公所統計，美濃127公頃木瓜田，約50公頃出現災損回報；六龜區則75公頃木瓜田，其中20公頃受損，初估損失達數千萬，農業局指先前杜蘇芮及卡努颱風侵襲，高雄爭取農業天然災害救助品項已達28項，木瓜部分會協助爭取救助。