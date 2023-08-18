影／直擊！高雄火車站大廳漏水 台鐵：雨水從工程圍籬縫隙滲入

高雄市區昨日遭到強降雨襲擊，造成市區多處嚴重積淹水，高雄火車站昨日也出現漏水，工作人員在大廳擺放水桶接水，直到今天上午，車站大廳仍可看到因為漏水造成的積水，工作人員拿拖把吸水，旅客匆忙行進間還要閃避積水，直呼「難以想像！」高雄火車站長上官慧珠說，因車站第二期工程還在施作，加上昨天大雨，積水從接縫處沿牆面流下來。

因鐵路地下化在2018年10月14日正式啟用的高雄火車站，不僅有流線型空中花園，明亮的大廳搭配雲朵天花板，融入廟口意象，被視為近年來在地的全新地標，但昨日上午高雄下起大雨，旅客卻發現高雄車站的大廳出現積水。

有網友說，昨天高雄火車站大廳的天花板會滴水，造成大廳地板出現積水，工作人員拿白色水桶接水；網友認為高雄車站是新建築，遇到大雨，地板竟然會積水，讓人難以想像。

記者今天上午9時許來到高雄火車站大廳，發現東側的牆面有滴水造成的水痕，牆面與地板接縫處有小攤積水，在大廳另有2攤面積約1平方公尺的積水，趕路的旅客看到積水，紛紛閃避以免滑倒，現場也有工作人員拿拖把吸水、拖地。

高雄火車站長上官慧珠表示，高雄火車站目前營運的部分是第一期已啟用的工程，周邊仍有第二期工程正在施工，第一期與第二期工程之間，雖有用圍籬圍起，但圍籬還是有縫隙，下雨時水就從縫隙流進營運區，從天花板滴下來，所以會有漏水。