快訊

中國大陸面臨雷曼時刻 北京當局的停損點會到哪裡？

不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

馬祖官兵沒肉吃！岸巡隊中校侵吞64箱罐頭 士檢偵結起訴7人

影／直擊！高雄火車站大廳漏水 台鐵：雨水從工程圍籬縫隙滲入

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
鐵工局的工作人員今早再高雄車站大廳幫忙掃除積水。記者王勇超／攝影
鐵工局的工作人員今早再高雄車站大廳幫忙掃除積水。記者王勇超／攝影

高雄市區昨日遭到強降雨襲擊，造成市區多處嚴重積淹水，高雄火車站昨日也出現漏水，工作人員在大廳擺放水桶接水，直到今天上午，車站大廳仍可看到因為漏水造成的積水，工作人員拿拖把吸水，旅客匆忙行進間還要閃避積水，直呼「難以想像！」高雄火車站長上官慧珠說，因車站第二期工程還在施作，加上昨天大雨，積水從接縫處沿牆面流下來。

因鐵路地下化在2018年10月14日正式啟用的高雄火車站，不僅有流線型空中花園，明亮的大廳搭配雲朵天花板，融入廟口意象，被視為近年來在地的全新地標，但昨日上午高雄下起大雨，旅客卻發現高雄車站的大廳出現積水。

有網友說，昨天高雄火車站大廳的天花板會滴水，造成大廳地板出現積水，工作人員拿白色水桶接水；網友認為高雄車站是新建築，遇到大雨，地板竟然會積水，讓人難以想像。

記者今天上午9時許來到高雄火車站大廳，發現東側的牆面有滴水造成的水痕，牆面與地板接縫處有小攤積水，在大廳另有2攤面積約1平方公尺的積水，趕路的旅客看到積水，紛紛閃避以免滑倒，現場也有工作人員拿拖把吸水、拖地。

高雄火車站長上官慧珠表示，高雄火車站目前營運的部分是第一期已啟用的工程，周邊仍有第二期工程正在施工，第一期與第二期工程之間，雖有用圍籬圍起，但圍籬還是有縫隙，下雨時水就從縫隙流進營運區，從天花板滴下來，所以會有漏水。

上官慧珠說，昨天發現漏水，立刻通知鐵工局南工處進行改善，鐵工局也派人來幫忙掃水，新的高雄火車站啟用後雖然有遇到颱風，但是雨勢從沒像昨天那麼大，所以這次漏水的情形會比較明顯。

旅客經過高雄車站大廳積水處，刻意閃避。記者王勇超／攝影
旅客經過高雄車站大廳積水處，刻意閃避。記者王勇超／攝影
旅客經過高雄車站大廳積水處，刻意閃避。記者王勇超／攝影
旅客經過高雄車站大廳積水處，刻意閃避。記者王勇超／攝影
高雄火車站大廳的牆面與地板接縫處，今早仍可看到滴水痕跡與小攤積水。記者王勇超／攝影
高雄火車站大廳的牆面與地板接縫處，今早仍可看到滴水痕跡與小攤積水。記者王勇超／攝影
高雄火車站因車站第二期工程還在施作，加上昨天大雨，雨水從圍籬的縫隙沿牆面流下來。記者王勇超／攝影
高雄火車站因車站第二期工程還在施作，加上昨天大雨，雨水從圍籬的縫隙沿牆面流下來。記者王勇超／攝影
鐵工局的工作人員今早再高雄車站大廳幫忙掃除積水。記者王勇超／攝影
鐵工局的工作人員今早再高雄車站大廳幫忙掃除積水。記者王勇超／攝影

火車站 漏水 台鐵 高雄市

延伸閱讀

影／畫面曝光！高雄鳥松大華里淹2小時積水過膝 里長：4年來最嚴重

影／高雄本館路百萬名車遭淹沒 騎士深陷「黃河」苦中作樂自拍

台大總圖新大廳落成 命名「致強」勉師生

男獨居偏鄉漏水鐵皮屋 新竹市愛德會幫他新建溫暖的家

相關新聞

影／直擊！高雄火車站大廳漏水 台鐵：雨水從工程圍籬縫隙滲入

高雄市區昨日遭到強降雨襲擊，造成市區多處嚴重積淹水，高雄火車站昨日也出現漏水，工作人員在大廳擺放水桶接水，直到今天上午，...

恆春中元搶孤設施違反文資法！恆春公所：今年活動結束就拆遷

屏東縣恆春古城是國定古蹟，西門城牆邊有棟透天厝民宅改建，因貼近古城牆體，被依違反文化資產保存法「遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道...

高雄昨大雨本館路「刁車」夯點 今無雨飄烤鴨、地瓜香

高雄本館路昨上午7點多因豪大雨狂瀉瞬間成「本館河」，趕上班的機車騎士強行冒險涉水，導致火星塞進水熄火，在雨中接力牽機車的...

高雄舉辦「大港閱冰」 今天下午起設交管禁行車輛

高雄市觀光局8月19日、20日2天，在鼓山區哈瑪星地區，封街舉辦「大港閱冰」市集活動，高雄市警局派員管制交通，第一階段管...

路邊攤業者注意！屏東市建華一街9月份強力取締 最高罰2400

屏東市建華一街路旁長期有業者於路邊設攤，不少攤位已超出道路白線，侵入機慢車道，造成用路人危險，多次遭民眾檢舉，為改善占用...

影／九如交流道昨大雨轎車「搶灘」今曝現況 清潔員忙清溝

高雄九如交流道匝道口昨被暴雨狂襲，一度積水無法宣洩，趕上班的轎車往水裡衝，影片瘋傳，有網友笑指，「這樣搶灘，對岸還不怕爆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦