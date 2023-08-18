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高雄昨大雨本館路「刁車」夯點 今無雨飄烤鴨、地瓜香

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄昨大雨本館路一堆機車拋錨，騎士接力牽機車讓本館路成「刁車」夯點。(左/記者石秀華/翻攝)今高雄天氣時雨時晴，淹水處的烤鴨店今正常營業，飄出烤鴨香。右圖/記者石秀華／攝影
高雄昨大雨本館路一堆機車拋錨，騎士接力牽機車讓本館路成「刁車」夯點。(左/記者石秀華/翻攝)今高雄天氣時雨時晴，淹水處的烤鴨店今正常營業，飄出烤鴨香。右圖/記者石秀華／攝影

高雄本館路昨上午7點多因豪大雨狂瀉瞬間成「本館河」，趕上班的機車騎士強行冒險涉水，導致火星塞進水熄火，在雨中接力牽機車的慘狀，看了令人心酸；機車刁車夯點前的烤鴨店因高雄今天上午放晴，開始營業，不僅烤鴨飄香，對街的烤地瓜業者也擺攤營業，生活恢復日常。

記者今重返昨淹水重災區的本館路查看，高雄天氣放晴，不少商家開始營業，多輛機車熄火拋錨牽車的烤鴨店，上午10點已傳出陣陣烤鴨的香味；對街烤地瓜的業者也搬出烤爐，烤起地瓜來。

烤地瓜的江姓業者表示，昨因雨下得太大，曾跑來觀看烤爐是否安全，因見下大雨、路面又淹水無法營業，自己放了一天假，今早恢復營業。江表示，該路段只要下大雨、雨又下得很久水就無法盡速排除，昨是近年少見的淹水狀況。

高雄昨大雨本館路一堆機車拋錨，騎士接力牽機車讓本館路成「刁車」夯點，　今高雄天氣時雨、時晴，烤地瓜業者今上午準備烘烤地瓜做生意。記者石秀華／攝影
高雄昨大雨本館路一堆機車拋錨，騎士接力牽機車讓本館路成「刁車」夯點，　今高雄天氣時雨、時晴，烤地瓜業者今上午準備烘烤地瓜做生意。記者石秀華／攝影
高雄昨大雨本館路一堆機車拋錨，騎士接力牽機車讓本館路成「刁車」夯點，淹水處的烤鴨店今正常營業，飄出烤鴨香。記者石秀華／攝影
高雄昨大雨本館路一堆機車拋錨，騎士接力牽機車讓本館路成「刁車」夯點，淹水處的烤鴨店今正常營業，飄出烤鴨香。記者石秀華／攝影
高雄昨大雨本館路一堆機車拋錨，騎士接力牽機車讓本館路成「刁車」夯點，　今高雄天氣時雨、時晴，烤地瓜業者今上午烘烤地瓜開始做生意。記者石秀華／攝影
高雄昨大雨本館路一堆機車拋錨，騎士接力牽機車讓本館路成「刁車」夯點，　今高雄天氣時雨、時晴，烤地瓜業者今上午烘烤地瓜開始做生意。記者石秀華／攝影

烤鴨 淹水 高雄市

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